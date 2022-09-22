2022臺南機械展首日參觀人潮多 買氣看好 廠商喜迎新單

由經濟日報所舉辦的臺南機械展今 (22) 日假剛啟用不久的大臺南會展中心盛大開幕 ，匯集逾 201 家國內外廠商計 460 個攤位，展示最新、最先進自動化、智慧化的機具設備，是今年下半年南台灣最大規模的自動化機械展。台南市長黃偉哲、台灣機械工業同業公會理事長魏燦文、經發局主秘王俊博、台灣雷射鈑金發展協會理事長林洧緹、南科管理局專委王雅嫻等貴賓均與會。

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▲臺南機械展參展廠商皆是國內外知名的機械大廠（圖／記者林怡孜攝，2022,09,22）

黃偉哲表示，很高興經濟日報來台南舉辦「 TMS2022 臺南機械展」，成為產業最佳交流發展平台，讓大家看到台灣產業的實力。近幾年來台南產業發展快速，護國神山台積電的產值日益攀高，且除高科技外，機械相關產業也是台南發展重點，例如歸仁區是螺絲螺帽的主要產地，也讓大台南有完整的產業供應鏈。

台灣機械工業公會理事長魏燦文表示，台灣的機械工業在全世界排名第 4 強，其中木工機械、製鞋機械、塑橡膠機械、包括智慧製造等領域，台灣都居領先地位，塑膠機械行銷全球 160 多個國家，截至目前計算，整體產業成長 18% ，第四季整體機械產業產值已達 1 兆 4 千億元。

今年臺南機械展參展的廠商來自歐美、日本、韓國、中國大陸、東南亞等國外大廠，展現台灣工業的硬實力。近兩年來，半導體、科技、電子產業與台商回流，在產業鏈發酵帶動下，業者在台南、高雄等南部地區投資設廠更是積極。今天開展第一天吸引了大成不鏽鋼、東陽實業、光陽工業、大新遊艇、永裕塑膠、路竹新益、雲嘉南中小企業榮指會等數十個團體參觀，預期帶動可觀的買氣，參展廠商將喜迎接單。

▲臺南機械展參展廠商皆是國內外知名的機械大廠（圖／記者林怡孜攝，2022,09,22）

臺南機械展機具設備涵蓋工具機、智慧機械、產業機械、五金零組件、自控檢測…等，展示主題聚焦在智慧自動化相關領域，參展不乏國內外指標機械大廠，例如章和、力勁、洽群的 CNC 數值控制自動車床、綜合加工中心機、車銑複合機等， 還有放電加工機領導廠慶鴻公司、 CNC 彎管機大廠瀚捷機械、雷射打標機、焊接機的正鉑等，全方位以質量、技術、服務與創新，協助企業提高整體生產效率。