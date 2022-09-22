2022臺南機械展首日參觀人潮多 買氣看好 廠商喜迎新單

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台灣機械工業公會理事長魏燦文表示，台灣的機械工業在全世界排名第4強，其中木工機械、製鞋機械、塑橡膠機械、包括智慧製造等領域，台灣都居領先地位，塑膠機械行銷全球160多個國家，截至目前計算，整體產業成長18%，第四季整體機械產業產值已達1兆4千億元。
今年臺南機械展參展的廠商來自歐美、日本、韓國、中國大陸、東南亞等國外大廠，展現台灣工業的硬實力。近兩年來，半導體、科技、電子產業與台商回流，在產業鏈發酵帶動下，業者在台南、高雄等南部地區投資設廠更是積極。今天開展第一天吸引了大成不鏽鋼、東陽實業、光陽工業、大新遊艇、永裕塑膠、路竹新益、雲嘉南中小企業榮指會等數十個團體參觀，預期帶動可觀的買氣，參展廠商將喜迎接單。
臺南機械展機具設備涵蓋工具機、智慧機械、產業機械、五金零組件、自控檢測…等，展示主題聚焦在智慧自動化相關領域，參展不乏國內外指標機械大廠，例如章和、力勁、洽群的CNC數值控制自動車床、綜合加工中心機、車銑複合機等， 還有放電加工機領導廠慶鴻公司、CNC彎管機大廠瀚捷機械、雷射打標機、焊接機的正鉑等，全方位以質量、技術、服務與創新，協助企業提高整體生產效率。
臺南機械展從9月22日展至26日，每日上午10時至下午5時展出，民眾可至臺南機械展官網預先申請取得QR Code，現場掃描即可免費換證入場。