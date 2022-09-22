央行升息半碼房貸族還款年增2.4萬！房價第4季有望鬆動

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郎美囡指出，回顧過去央行升息記錄，2004年到2008年總共升息16次，2010年至2011年升息5次，這2次升息循環，僅2004年到2008年這波有2次升1碼，其他19次每次僅升半碼，過去升息都傾向緩步調動，這次，從央行公布之五大銀行新承做房貸利率，在2008年以前才有超過2%的水平，換言之將近14年的時間五大銀行平均新承做房貸利率未達2%，這次升息可能達到1.828%，勢必造成買方偏觀望，不過房價不易大跌，利率未創新高，也難引發斷頭潮。
去年在台北市文山區購屋的張先生，貸款1750萬元分30年期攤還，光是今年這幾波升息下來，每月還款金額就提高了8千多元，每月光是房貸就要超過3萬元。「房貸溫水煮青蛙的上升，對小市民來說相當痛苦，已經嚴重壓縮到生活品質，政府在抑制通膨之餘，也該正視房貸族的壓力！」
不過台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴認為，美國聯準會9月升息3碼，市場或許有震盪，但都在預期中，其實要關心的應該是聯準會是否有長期緊縮的態度。如果後續還有激烈的升息緊縮政策，也許物價可以下降，但短時間之內景氣和消費都會受到考驗。在景氣下滑的過程中，很多國家經濟將受到嚴重挑戰，而台灣長期因為有強勁的科技實力、出口量能，再加上台灣疫情趨緩、國境即將解禁，也會帶動內需市場，與其它國家比較相對穩定，這次溫和升息應該是短空長多，對房價影響預期也不會太大。
而這次央行僅半碼，也未祭出第五波信用管制手段，周鶴鳴表示，主要評估台灣的通膨情勢相對平緩，且下半年房市降溫，所以即使進入升息循環，央行的調整步調仍不躁進，使利率調升對房市的干擾趨於溫和。