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央行升息半碼房貸族還款年增2.4萬！房價第4季有望鬆動

▲央行宣布升息半碼，大家房屋計算房貸族貸款1千萬，相較於3月貸款負擔年增2.4萬元，恐影響買方意願，房價可能在第4季開始鬆動。（圖／NOWnews資料照片）
▲央行宣布升息半碼，大家房屋計算房貸族貸款1千萬，相較於3月貸款負擔年增2.4萬元，恐影響買方意願，房價可能在第4季開始鬆動。（圖／NOWnews資料照片）

記者張勵德/綜合報導

2022-09-22 18:02:02

中央央行今（22）日公布升息半碼，根據買大家房屋計算，先前二次升息共1.5碼，讓7月份五大銀行新承做房貸利率來到1.703%，與今年3月份尚未反映升息的利率1.378%比較估算，貸款1千萬元，20年期及30年期每月還款金額增加1500元上下，如今又升半碼，若以7月份五大銀行新承做房貸利率足額計算，利率約上升至1.828%，不僅創下2016年3月以來新高，每月貸款負擔與3月相比增加2千多元，相當於一年增加2萬4千元。大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，房貸壓力大增，不僅房貸族壓力增加，也會壓縮買方購買力，後續恐導致買方偏向觀望，購物意願會受到影響恩下滑。

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住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨認為，本次升息之後，由於預期第4季甚至明年也將處於升息循環之中，無論自用或是投資民眾，都會因此降低進場意願，「今年房市交易成交量難以期待！」至於價格部分，央行雖不使用打房政策，但持續採取提高存準率1碼，讓銀行資金成本大幅提高，迫使銀行緊縮銀根，放貸趨嚴下，房價不僅難以上揚，最快可能在第4季就出現鬆動跡象。

郎美囡指出，回顧過去央行升息記錄，2004年到2008年總共升息16次，2010年至2011年升息5次，這2次升息循環，僅2004年到2008年這波有2次升1碼，其他19次每次僅升半碼，過去升息都傾向緩步調動，這次，從央行公布之五大銀行新承做房貸利率，在2008年以前才有超過2%的水平，換言之將近14年的時間五大銀行平均新承做房貸利率未達2%，這次升息可能達到1.828%，勢必造成買方偏觀望，不過房價不易大跌，利率未創新高，也難引發斷頭潮。

去年在台北市文山區購屋的張先生，貸款1750萬元分30年期攤還，光是今年這幾波升息下來，每月還款金額就提高了8千多元，每月光是房貸就要超過3萬元。「房貸溫水煮青蛙的上升，對小市民來說相當痛苦，已經嚴重壓縮到生活品質，政府在抑制通膨之餘，也該正視房貸族的壓力！」

 
不過台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴認為，美國聯準會9月升息3碼，市場或許有震盪，但都在預期中，其實要關心的應該是聯準會是否有長期緊縮的態度。如果後續還有激烈的升息緊縮政策，也許物價可以下降，但短時間之內景氣和消費都會受到考驗。在景氣下滑的過程中，很多國家經濟將受到嚴重挑戰，而台灣長期因為有強勁的科技實力、出口量能，再加上台灣疫情趨緩、國境即將解禁，也會帶動內需市場，與其它國家比較相對穩定，這次溫和升息應該是短空長多，對房價影響預期也不會太大。

而這次央行僅半碼，也未祭出第五波信用管制手段，周鶴鳴表示，主要評估台灣的通膨情勢相對平緩，且下半年房市降溫，所以即使進入升息循環，央行的調整步調仍不躁進，使利率調升對房市的干擾趨於溫和。

 

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