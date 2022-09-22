2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

林襄「疑露點照外洩」現況曝！秒變清純學生妹：有戀愛感

▲林襄近來風波不斷，不過她今（22）日外出工作，情緒及狀態似乎都還不錯，還秒變「學生妹」露出燦笑。（圖／記者葉政勳攝）
▲林襄近來風波不斷，不過她今（22）日外出工作，情緒及狀態似乎都還不錯，還秒變「學生妹」露出燦笑。（圖／記者葉政勳攝）

娛樂中心／綜合報導

2022-09-22 18:07:32

「樂天女孩」林襄長相甜美，擁有32E、23、33的火辣身材，IG更坐擁130萬人追蹤，人氣相當旺。不過人紅是非多，黑歷史被一一翻出，除了整形、二度發育爭議以外，還有穿兔女郎裝的露骨直播、疑似她本人的上空照流出，讓粉絲相當擔心她的狀況；不過她今（22）日外出工作，情緒及狀態似乎都還不錯，還秒變「學生妹」露出燦笑。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲林襄是許多人心目中的啦啦隊女神。（圖／林襄IG）
▲林襄是許多人心目中的啦啦隊女神。（圖／林襄IG）
林襄今（22）日在IG發出限時動態，分享拍攝廣告的花絮，只見她身穿制服變成「學生妹」，用雙手托著甜美臉蛋，對著男演員燦笑，還自虧「是心動的感覺、戀愛的感覺，25歲還是可以演校園愛情片吧」，情緒似乎好轉不少。

▲林襄今（22）日在IG發出限時動態，分享拍攝廣告的花絮。（圖／翻攝自林襄IG）
▲林襄今（22）日在IG發出限時動態，分享拍攝廣告的花絮。（圖／翻攝自林襄IG）
而林襄的經紀團隊這幾日面對多項爭議與疑似本人外流照風波，似乎也承受不小壓力，林襄經紀人莉奈昨日也在IG限時動態PO出「2023年度最新年曆搶先看」，不過美編疑似太累，竟然將年份誤打成「2032年」，讓她直呼「美編累了，好險及時發現欸」，也不忘反喊「2032年襄民們還入手嗎」。

▲林襄經紀人莉奈在IG限時動態PO出「2023年度最新年曆搶先看」，不過美編疑似太累，竟然將年份誤打成「2032年」。（圖／翻攝自莉奈IG）
▲林襄經紀人莉奈在IG限時動態PO出「2023年度最新年曆搶先看」，不過美編疑似太累，竟然將年份誤打成「2032年」。（圖／翻攝自莉奈IG）
至於昨（21）日疑似林襄本人全裸自拍照流出，林襄經紀人也向《NOWnews今日新聞》回應「這好像之前也上過新聞了，不重要的事情不用一直浪費新聞資源重複報導，謝謝大家」，不願證實為本人，但也未否認，為這件事情留下疑點。（編輯：郭佩蓉）

▲女孩身上的刺青和林襄一樣。（圖／臉書）
▲女孩身上的刺青和林襄一樣。（圖／臉書）
▲林襄發文附上比基尼美照。（圖／林襄IG）
▲林襄發文附上比基尼美照。（圖／林襄IG）
▲林襄人氣不斷高漲。（圖／尖端提供）
▲林襄人氣不斷高漲。（圖／尖端提供）
▲林襄擁有32E魔鬼身材。（圖／尖端提供）
▲林襄擁有32E魔鬼身材。（圖／尖端提供）
▲林襄因外型甜美紅到日本。（圖／翻攝林襄IG）
▲林襄因外型甜美紅到日本。（圖／翻攝林襄IG）

林襄上Joeman比基尼對決！側胸露出　主持人凍未條真摸了

林襄連發3雞湯文！疑受「假胸風波」影響：不想再累下去

林襄E級爆乳內衣搭短裙！下秒跌坐沙發　走光畫面全洩出

林襄「被說假的」反擊了！當場脫衣驗貨　真實反應全曝光

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀