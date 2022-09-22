響應為弱勢長輩募白米計畫　 國際職婦協會贈20萬元送暖

弘道老人福利基金會台中服務處，每月平均要提供 454 位長輩營養午餐，換算每月煮飯所需的白米約為 810 公斤，數量龐大，為穩定白米供應量，基金會發起為獨居長輩募集白米計畫，台灣國際職業婦女協會大台中分會率先響應，今日捐贈弘道基金會 20 萬元，協助添購白米讓長輩溫飽無虞。

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基金會表示，供餐長輩多為獨居的弱勢長者，大多因為行動不便、牙口或慢性疾病等狀況，無法外出解決用餐問題，必須依賴基金會提供午餐便當。基金會統計，中央廚房每月做餐的白米需求量約為 810 公斤。由於資源使用即將告罄，中央廚房擔心沒有穩定的白米可做便當，因此發起白米募集計劃，籲請社會各界善心人士或社團贊助捐款，以添購白米讓長輩有便當可吃。

▲「終止飢餓」為台灣國際職業婦女協會長期關注議題，今日前往弘道捐款協助募白米，是以行動落實協會宗旨。（圖／國際職婦協會提供）

現任台灣國際職業婦女協會大台中分會會長林秀芬表示，昔日曾在弘道老人福利基金會擔任助老委員，從送餐員口中得知，這些獨居的弱勢長輩，每天靠一份便當過一天。送餐員的到來，不只解決他們的溫飽，往往也是一天當中，與外界唯一有互動的機會。

林秀芬表示，執行聯合國永續經營指標，是台灣國際職業婦女協會宗旨，也是會務推行的方向。其中第二項指標「終止飢餓」是該會常態性的公益活動重點，是以歷年來，均會從會務基金中提撥款項給受助單位。此次捐贈弘道老人福利基金會台中服務處的 20 萬募米款項，除了會務基金的提撥，大部分是會姐們的集資捐款，愛心可感。

值得一提的是，此次白米募集計劃串聯三方善的連結，可謂「三好行動」，包括台灣國際職業婦女協會大台中分會捐助善款，由弘道老人福利基金會利用善款，向台中市大安區農會購買白米。如此一來，對國際職業婦女協會來說，是將善心化爲具體行動，既是關懷長輩餐食議題，同時也支持在地農民經濟。