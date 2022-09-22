響應為弱勢長輩募白米計畫　 國際職婦協會贈20萬元送暖

我是廣告 請繼續往下閱讀
現任台灣國際職業婦女協會大台中分會會長林秀芬表示，昔日曾在弘道老人福利基金會擔任助老委員，從送餐員口中得知，這些獨居的弱勢長輩，每天靠一份便當過一天。送餐員的到來，不只解決他們的溫飽，往往也是一天當中，與外界唯一有互動的機會。
林秀芬表示，執行聯合國永續經營指標，是台灣國際職業婦女協會宗旨，也是會務推行的方向。其中第二項指標「終止飢餓」是該會常態性的公益活動重點，是以歷年來，均會從會務基金中提撥款項給受助單位。此次捐贈弘道老人福利基金會台中服務處的20萬募米款項，除了會務基金的提撥，大部分是會姐們的集資捐款，愛心可感。
值得一提的是，此次白米募集計劃串聯三方善的連結，可謂「三好行動」，包括台灣國際職業婦女協會大台中分會捐助善款，由弘道老人福利基金會利用善款，向台中市大安區農會購買白米。如此一來，對國際職業婦女協會來說，是將善心化爲具體行動，既是關懷長輩餐食議題，同時也支持在地農民經濟。
其次，就弘道老人福利基金會而言，基金會利用捐款提供獨居弱勢長輩餐食，維持他們基本生存，也兼顧長者營養攝取。至於對台中市大安區農會來說，不僅可造福在地農民，透過在地產業結合，為農民創造商機，提高經濟收入。