內幕／藍營集體力挺高虹安蹭政治紅利？背後三原因曝光

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高虹安遭爆論文抄襲，親上火線澄清爭議時，又「戰學歷」另開戰場，不過，藍營卻罕見未發動攻擊，國民黨主席朱立倫甚至還在黨籍新竹市長參選人林耕仁競選總部成立受訪回應稱，高虹安遭爆論文抄襲是民進黨選舉奧步，台北市長參選人蔣萬安今日更直接強調，辛辛那提大學（高虹安母校）跟民進黨，他選擇支持辛辛那提大學。
新竹地方人士對於黨主席的說法，等於是力挺了高虹安十分不能理解，甚至也感到譁然，對於黨內解釋不攻擊高虹安是怕反傷張善政的說法，地方更是無法理解，難道要保護張善政就不用力挺林耕仁嗎？
黨內人士解釋稱，尊重學倫會判定是黨內面對論文爭議時的最高原則，尤其自從民進黨為轉移前新竹市長林智堅被判定論文抄襲、接連被撤銷兩個學位後的爭議，不斷向其他縣市長參選人潑髒水，要讓民眾對於論文抄襲冷感，現階段論文的議題已經不再是是非對錯，而是信者恆信、不信者恆不信的問題。
至於藍營定調不攻擊高虹安，黨內人士剖析有三個主要原因，第一，爆料高虹安論文抄襲的鏡週刊先前才爆料張善政研究計畫抄襲，國民黨若去攻擊高虹安的論文爭議，恐怕反而自傷，且不少黨籍縣市長參選人也同樣深陷論文爭議風波之中。
第二，民進黨針對論文爭議，猛打烏賊戰，目的就是要讓民眾對於此議題無感，甚至厭煩，進而轉移林智堅被撤銷兩個學位對民進黨造成的衝擊，而國民黨面對高虹安之類他黨的論文爭議，都無需掉入民進黨創造的論文泥沼中，就是客觀論述、站穩自己的立場即可。
第三，國民黨內認為，高虹安論文爭議就交給民進黨攻擊即可，綠、白持續互打，若可以互相拉抬，國民黨就有機會勝選，尤其林耕仁本就走組織票，較不受空戰影響。