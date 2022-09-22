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第5屆柏林台灣影展　9／23起強勢回歸實體展

▲第5屆柏林台灣影展睽違2年回歸實體舉辦，本屆以「超級阿嬤」、「怪奇魔幻」、「年少狂想」等3大主題聚焦台灣奇幻及科幻的劇情電影。（圖／文化部提供）
▲第5屆柏林台灣影展睽違2年回歸實體舉辦，本屆以「超級阿嬤」、「怪奇魔幻」、「年少狂想」等3大主題聚焦台灣奇幻及科幻的劇情電影。（圖／文化部提供）

記者李琦瑋／台北報導

2022-09-22 18:23:41

由文化部駐德國代表處文化組與映像台灣協會所合作辦理的「柏林台灣影展」今年邁入第5屆，隨著觀影口碑及參與人數逐年累積，在柏林藝文圈擁有相當聲量。文化部今（22）日宣布，受疫情影響，柏林台灣影展歷經2年以線上影展方式辦理，本屆終於回歸實體，自9月23日起至10月2日在柏林文化釀酒廠電影院（Kino in der Kulturbrauerei）登場、重溫大銀幕景況。

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文化部指出，2022柏林台灣影展以「島嶼奇幻」為概念，放映8部劇情片及4部短片，以「超級阿嬤」、「怪奇魔幻」、「年少狂想」等3大主題聚焦台灣奇幻及科幻的劇情電影，並搭配4場主題講座與6場導演座談，藉由多樣觀點述說台灣島嶼的人與事。

開幕片《灼人秘密》及閉幕片《親愛的房客》聚焦討論全球Me Too運動在亞洲的發展及台灣的性別平權議題。其他放映片單尚有《月老》、《金魚》、《夜車》、《媽媽桌球》、《伏魔殿》、《該死的阿修羅》、《少年》、《魔法阿嬤》、《親愛的奶奶》、《聽見歌在唱》。 

駐德文化組表示，柏林台灣影展不斷延伸拓展合作觸角，今年首次與德國瑙曼基金會 （Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit）合作，該基金會為德國自由民主黨（FDP）與國際自由聯盟旗下智庫，以推動自由理念和公民教育為宗旨，近年則相當關注亞洲及臺灣民主議題。

德國瑙曼基金會於2021年在台灣設立辦事處，積極推動台德雙邊對話合作；映像台灣協會盼藉由引進基金會資源，透過影像力量，擴大台灣話題的曝光度及廣度，也開啟德國民眾與台灣文化的深度交流。

文化部表示，本屆柏林台灣影展除了推廣台灣電影，也介紹台灣飲食文化，邀請知名餅舖「龍鳳堂」提供月餅，以及在歐洲引介台灣精品茶的「鹿野茶房」呈現台灣功夫茶，並介紹具有獨特香氣與風味的噶瑪蘭威士忌。

文化部提到，活動另配合長榮航空11月推出的台北-慕尼黑新航線，參與影展的觀眾將有機會抽中機票1張，邀請歐洲地區的觀眾踴躍參與影展、品味台灣。

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