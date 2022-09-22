第5屆柏林台灣影展　9／23起強勢回歸實體展

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開幕片《灼人秘密》及閉幕片《親愛的房客》聚焦討論全球Me Too運動在亞洲的發展及台灣的性別平權議題。其他放映片單尚有《月老》、《金魚》、《夜車》、《媽媽桌球》、《伏魔殿》、《該死的阿修羅》、《少年》、《魔法阿嬤》、《親愛的奶奶》、《聽見歌在唱》。
駐德文化組表示，柏林台灣影展不斷延伸拓展合作觸角，今年首次與德國瑙曼基金會 （Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit）合作，該基金會為德國自由民主黨（FDP）與國際自由聯盟旗下智庫，以推動自由理念和公民教育為宗旨，近年則相當關注亞洲及臺灣民主議題。
德國瑙曼基金會於2021年在台灣設立辦事處，積極推動台德雙邊對話合作；映像台灣協會盼藉由引進基金會資源，透過影像力量，擴大台灣話題的曝光度及廣度，也開啟德國民眾與台灣文化的深度交流。
文化部表示，本屆柏林台灣影展除了推廣台灣電影，也介紹台灣飲食文化，邀請知名餅舖「龍鳳堂」提供月餅，以及在歐洲引介台灣精品茶的「鹿野茶房」呈現台灣功夫茶，並介紹具有獨特香氣與風味的噶瑪蘭威士忌。
文化部提到，活動另配合長榮航空11月推出的台北-慕尼黑新航線，參與影展的觀眾將有機會抽中機票1張，邀請歐洲地區的觀眾踴躍參與影展、品味台灣。