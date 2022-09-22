高雄電影節「影劇國際講座」正宗哥吉拉導演樋口真嗣來台
高雄電影節今(22)日公布「影劇國際講座」講師陣容，首週將由《臺灣三部曲》導演魏德聖等人揭開序幕，另外這次也邀請到重量級講師《正宗哥吉拉》導演樋口真嗣來台。講座將於10月8日至22日連續三個週末，分別於高雄市立圖書館總館，與將於10月試營運的喜樂時代影城高雄總圖店舉辦，即日起開放於「高雄幣平臺」報名。
高雄電影節長期關注影劇趨勢發展，除了放映國內外精選影片，更連續兩年透過論壇講座形式，邀請知名講師分享影劇產業經驗。今年最重量級講師為《正宗哥吉拉》導演樋口真嗣，他以風格獨具的特攝視覺聞名國際，目前在臺上映的《新‧超人力霸王》，不僅稱霸日本真人電影票房冠軍，在臺灣上映首週末也立即拿下新片票房冠軍。樋口真嗣將於10月22日親抵高雄，分享近40年的特攝創作生涯。
甫於駁二揭幕「《臺灣三部曲》未盡之路」特展的魏德聖，上週亦於網路公開紀錄片，揭露《臺灣三部曲》充滿熱情的創作團隊、艱辛縝密的前置過程等。魏德聖將於10月8日現身分享這段未盡之路的豪情壯志，期待再一次為臺灣創造動畫電影的新奇蹟。
10月9日邀請去年風靡全球GL圈的百合影集《第一次遇見花香的那刻》幕後推手杰德影音暨GagaOOLala林志杰執行長、鄧依涵導演，以及「唏希CP」林辰唏、程予希，於入圍金鐘獎五項大獎後，首度合體亮相。
10月15以《金都》獲香港金像獎最佳新晉導演的黃綺琳、金馬獎最佳劇情短片《紅棗薏米花生》導演朱凱濙，以及金馬獎最佳原著劇本《奪命金》編劇黃勁輝，三位金獎肯定的香港影視創作者將來台分享。
2022高雄電影節於10月14日至30日，在高雄市立圖書館總館、內惟藝術中心、高雄市電影館、喜樂時代影城高雄總圖店、VR體感劇院、駁二藝術特區P3倉庫、夢境現實MR沉浸式劇院登場。影展早鳥優惠票於9月25日全面販售。