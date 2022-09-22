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外交部：9月29日恢復免簽國家入境　隔離仍採取3＋4

▲外交部表示，配合中央流行疫情指揮中心公告，自本（2022）年9月29日起全面恢復免簽證國家國民得以免簽證方式入境，從事商務、參展、考察、國際交流、探親、觀光、社會訪問等無須申請許可的活動。（圖／NOWnews攝）
▲外交部表示，配合中央流行疫情指揮中心公告，自本（2022）年9月29日起全面恢復免簽證國家國民得以免簽證方式入境，從事商務、參展、考察、國際交流、探親、觀光、社會訪問等無須申請許可的活動。（圖／NOWnews攝）

編輯中心/綜合報導

2022-09-22 18:55:342022-09-22 18:56:03

邊境鬆綁！外交部表示，配合中央流行疫情指揮中心公告，自本（2022）年9月29日起全面恢復免簽證國家國民得以免簽證方式入境，從事商務、參展、考察、國際交流、探親、觀光、社會訪問等無須申請許可的活動；惟其他擬從事依國內機關法令須經許可活動者，仍須向中央目的事業主管機關申請許可，並向外交部駐外館處申請特別入境許可。

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▲指揮中心說明入境檢疫政策調整。（圖／指揮中心）
▲指揮中心說明入境檢疫政策調整。（圖／指揮中心）
外交部表示，有關免簽證規定、應備文件及注意事項，請參考外交部領事事務局全球資訊網相關資訊。至於不符合免簽證條件的外籍人士，仍須依照指揮中心開放事由，備妥相關文件向外交部駐外館處申請特別入境許可（簽證）。目前入境人數仍採總量管制，當事人入境檢疫措施應依指揮中心現行「3天居家檢疫+4天自主防疫」隔離檢疫規定辦理。

根據外交部領務局公告，9月12日已開放歐、美、邦交國恢復入境免簽證待遇，9月29日起得適用對象為：90天免簽證適用國家包括智利（Chile）、以色列（Israel）、日本（Japan）、韓國（Republic of Korea）、尼加拉瓜（Nicaragua）。

0天免簽證適用國家包括多明尼加（Dominican Republic）、新加坡（Singapore）、馬來西亞（Malaysia）；14天免簽證適用國家包括泰國（Thailand）、汶萊（Brunei）、菲律賓（Philippines）。（編輯：孫唯容）

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