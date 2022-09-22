不再放任日圓急貶！日本「時隔24年」出手干預匯市有先兆
當全球央行積極升息抗通膨時，日本央行（日銀）總裁黑田東彥選擇以「日圓貶值」刺激經濟、創造出口，不過就在今（22）天日圓兌美元匯率一度跌破145大關，創下日圓在外匯市場24年低點。今下午日本政府終於出手介入買日圓，這是自1998年以來日本政府首次干預匯市，而受消息激勵，日圓也立刻止貶轉升。
日前美國聯儲會（FRB）決定大幅升息3碼，再度拉大美日利率差距，原先日本央行行長黑田東彥宣布日圓將會持續維持其超低利率，但由於市場過多人賣出日圓，導致日圓兌美元匯價一度貶破145，刷新24年來新低，日本財務省財務官神田真人下午4時宣布，政府為了阻止日圓匯率持續下跌，決定採用買入日圓、賣出美元的方式干預匯市。
神田指出，日圓外匯市場出現具有投機性質的動向，日本政府擔憂這種過度的變動，因此毅然決然地採取因應措施，也就是介入匯市。日後將會持續關注外匯市場的動向，做出萬全的應對，之後也將再進行更詳細的說明。
事實上，日本政府過去不只一次口頭警告可能直接干預匯市避免投機活動加速，日本央行此前向交易商詢問美元兌日圓匯率，就被視為是政府干預市場的前兆。
馬來西亞銀行新加坡外匯研究與策略區域主管Saktiandi Supaat就指出，若日圓向147及以上的移動速度太快，日本政府肯定會進行干預，「口頭警告已經出現，利率檢查已經出現，下一次肯定是干預。」
距離上次日本政府干預匯市，是在1998年6月的亞洲金融風暴期間，而今天政府出手干預匯市後，日圓回升至1美元兌140日圓左右。