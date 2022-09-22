▲ 保時捷慶萊比錫工廠落成 20 周年，紀念冰淇淋義賣為慈善機構募得三萬歐元

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保時捷萊比錫工廠歷史
1999年，保時捷決定將萊比錫作為除了斯圖加特祖文豪森外的第二個生產基地。全新的組裝廠在三年內正式落成，並於2002年8月20日舉行開業典禮。在保時捷Cayenne開始生產後沒多久，工廠又新增一個獨立生產區域，用於組裝Carrera GT超跑。從2003年到2006年，保時捷萊比錫共生產了1,270輛限量版車型，隨後在2009年又建造一座物流中心和生產線，用於組裝第一代Panamera。在2011年決定在萊比錫全面生產新的Macan後，這間工廠在2011年至2013年期間被擴建成一個「全方位工廠」，新增了車體製造區和塗裝工坊。為能完全生產第二代Panamera，工廠在2016年進行第四次擴建，增加第二座車體製造區和一處品管中心。
自2019年起，萊比錫工廠進行第五次擴建，成為電動汽車專業技術中心。公司由此為工廠的未來發展與未來車型的生產鋪出了道路。工廠新建了全新車體製造區，用來建造下一代Macan，這部車將以全電車型推出。除此之外，裝配線也擴建完畢，可以在同一條生產線上生產三種不同動力系統的車款 --- 燃油車、油電混和動力車和純電動車。「保時捷萊比錫工廠正在為未來做準備，」保時捷萊比錫子公司執行董事會主席Gerd Rupp補充說。「從一開始，我們就以全力投入的團隊精神面對所有的挑戰。這是我們成功的秘訣，也希望未來能一直保有這種成功。可以在一條生產線上生產三種傳動系統的能力讓我們得以保有高度的生產彈性。」
目前共有4,300多人在保時捷萊比錫工作，使其成為該地區最大的雇主之一。工廠每天生產約550輛Macan和Panamera車型。
薩克森自由邦總理Michael Kretschmer說：「在過去二十年裡，保時捷的到來和工廠的發展對萊比錫和整個薩克森邦的經濟來說都是巨大的成功。」保時捷萊比錫子公司一方面是薩克森汽車工業的重要雇主，同時也代表著汽車產業的創新和成功轉型。我很感謝保時捷的承諾和把薩克森邦作為商業基地的信任。我由衷祝賀工廠落成20周年。」
成為當地社會的一部分
「對我們來說，從一開始就將保時捷融入這座城市是很重要的。這就是為什麼我們相繼擴大我們對這個地區的承諾，」Rupp說。保時捷支持廣泛的社會、體育和文化活動，其中一個重要面向是對兒童和年輕人的支持。例如，保時捷從2018年開始透過保時捷Safari環境教育計畫為7歲以上的家庭和兒童提供參訪廠區自然環境的探索之旅。在與德甲領先球隊RB萊比錫的合作中，保時捷也一直支持年輕足球人才，例如支持萊比錫市內四分之一決賽。而今年，保時捷將舉辦第九屆萊比錫歌劇舞會。照往例，保時捷會捐贈一部車作為抽獎活動的頭獎，抽獎所得全部用於萊比錫兒童救助基金會(Leipzig hilft Kinder)。今年的抽獎車是作為周年慶典紀念推出的，中獎者可以擁有一輛披覆信號黃色塗裝的Macan。比起其他車款，Macan是最能體現保時捷萊比錫工廠成功的代表。
本次20周年紀念也是對萊比錫市的一個非常特殊的承諾。保時捷與Eiscafé San Remo合作推出一款獨特的冰淇淋 --- 保時捷周年紀念冰淇淋。「我們的目標不僅僅是製作出美味的東西，也希望能做公益。」魯普解釋說。從6月到8月，每賣出一勺冰淇淋，保時捷就會捐贈2.20歐元。目前總共籌到30,000歐元，相當於銷售了13,500多份冰淇淋。這筆錢將捐給萊比錫的兩個社會福利機構，一個是Mosaik Leipzig society，該協會旨在幫助難民和有移民背景的成年人，目前在救助烏克蘭難民上尤為活躍。另一個捐助對象為Mühlstrasse 14協會。