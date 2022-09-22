▲ Ford 豐富純電產品生態系多元並進，搶進全球乘用與商用市場

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以Mustang Mach-E為例，承襲經典Mustang代表的「自由」、「與時俱進」、「性能」等美國靈魂，並因應消費者對電動車的需求及要望進行重構，Ford對Mustang Mach-E的設定為，電動車並非只是降低化石燃料和碳排的交通工具，因為消費者需要一台開起來讓人興奮、外觀吸睛、與其心靈契合並且可以輕鬆適應用車人生活方式的電動車，而Mustang Mach-E以無與倫比的風格實現了這些需求。
因此，Mustang Mach-E在吸睛的外表下，透過Brembo Flexira鋁合金煞車卡鉗、全新AWD四輪驅動系統、MagneRide可調懸吊系統、可切換駕駛模式…等軟硬體技術多方調校，徹底激發出電動車璀璨的性能火花，無論是希望真正感受性能實力，或是追尋電動車可以提供的安靜氛圍，Mustang Mach-E都能利用電動化的力量創造一種獨特的駕駛體驗，並同時保留了Mustang那種無可挑剔的自由感受。
擴充應用機能‧發揮最大效益 Ford 電動皮卡將美式精神演繹出移動新高度
搶攻電動皮卡級距的F-150 Lightning，同樣忠實承繼了F-Series過往耐用、高負載、強拖曳的皮卡車產品特色，並透過「電動車」此一出發點，賦予車輛更為廣泛的應用層次，藉此完美實踐Ford所定位的「F-150 Lightning是一台品牌有史以來最聰明、最具創新性的皮卡車」之理念。除了可應對車速、溫度、駕駛習性以及托運貨物等外在條件精準計算剩餘里程數的Intelligent Range技術外，F-150 Lightning更率先於美國電動皮卡車級距提供了完整的智慧外接電源功能。其名為「Ford Intelligent Backup Power」的反向充電機制，可輸出至多9.6kW的電力，不僅可為電器、電動車進行充電，同時在家庭電力管理系統支援下，可在停電等突發狀況時，提供全屋供電的額外支援，同時，可根據電池模組及電量功率分配比率不等，足以應對一般家庭3至10天的電量需求。2022年8月美國肯塔基州境內洪災時，當地非營利組織Team Rubicon就曾仰賴F-150 Lightning強大的反向充電機制，為當地災民提供緊急用電力，驗證了F-150 Lightning多元化的豐富用車機能。除此之外，未來F-150 Lightning所提供的全屋供電支援，可同步因應電力使用高峰時段，進行使用模式上的切換。舉例而言，在電力使用高峰期，F-150 Lightning可直接作為家用電源供電使用，倘若在電費較為低廉的夜間時間，車輛則會自行切換為充電模式。
立基於豐富商車經驗與顧客肯定 Ford廂式電動車結合Ford Pro擴充商用新廣度
在商用車市場， Ford多年來已通過全球最受歡迎的皮卡及廂式車款產品線，協助廣大客戶穩建管理業務。在邁向移動新世代當下，Ford於2021年宣佈推出業內獨樹一幟的Ford Pro全球化商用車服務和分銷業務，以整合的一站式服務為客戶提高車輛／車隊運行效率，提高工作和生產效率，同時簡化運營過程，達成降低成本，為商用車客戶重新定義成功。
而Ford商用車型產品線為客戶提供業內最為多樣化的靈活選擇，包括F系列皮卡、Ranger系列皮卡、以及當前全球最暢銷的廂式貨車Transit，這些都為Ford Pro業務奠定了優勢。其中Ford Transit也延伸出E-Transit電動車款，並於日前跟進亮相E-Transit Custom，持續擴大產品陣線，為市場提供更豐富的選擇，並協同Ford Pro所提供的服務，為企業客戶在車型策略、聯網服務與充電網絡等提供充份支援與規劃。
為最大限度地提高工作生產力，Ford E-Transit與E-Transit Custom以結合5G網路實踐移動的智慧辦公室為設計初衷，並為企業客戶提供全新的數位解決方案。透過Ford Pro所提供的車隊管理軟體，可突破傳統行政工時與繁瑣的流程，實現全時不間斷的線上管理，讓企業用戶可有效管控車隊營運成本、簡化車隊註冊流程並追蹤車隊司機作業資訊，藉此提供更具彈性的營運方案。Ford Pro主張，這套兼容於E-Transit、E-Transit Custom等電動商用車款的服務方案，可提供比過往同級柴油車隊更為低廉的營運成本，並在服務成本大幅縮減的條件下，透過Ford Pro Charging的整合充電服務方案，進一步針對車隊使用模式及編制規模，規劃最符合客戶需求的充電策略。目前已有加拿大可口可樂（Coca Cola Canada）等企業宣布導入E-Transit等車款，作為首波電動商用車隊的相關測試。
最佳資源共享與研發動能：Ford整合品牌技術力提高新車應用層次
在Ford規劃下，專責燃油車業務的Ford Blue與電動車部門Ford Model e會持續維持資源共享互惠的合作關係，並與商用車部門Ford Pro合作，在兼顧市場多元需求的最大前提下，提高品牌新車的應用層次，提供全球消費者多方並行的最新產品。展望未來，Ford也將加速品牌戰略合作結盟計畫，透過簽署合作協議與技術交換等方式，在有效降低開發成本的首要前提下，打造出更為豐富的產品生態系。