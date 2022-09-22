高端戰士哭哭！日本認可6疫苗沒它 入境需PCR多花3500元
真的準備可以出國了！行政院今(22)日正式公告，預計10/13國門邊境會啟動0+7的防疫政策，入境後只需要「自主防疫」7天，外出有2天內有效的快篩陰性即可，此舉大幅提高民眾出國意願，讓不少人都準備在第一時間搶票飛日本。長期專注日本旅遊的部落客林氏壁就在「日本自助旅遊中毒者」FB上公開分享前往日本自由行的注意事項，其中施打「高端」疫苗的民眾需要特別注意了，在日本認證的疫苗裡，沒有包含高端，意味需要出示PCR陰性才能入境。
下月就想衝日本的民眾，林氏壁在貼文上提到，台灣人入境日本可免除篩檢與隔離，但必須要有注射過日本認證的3劑疫苗，入境日本就不需要有PCR陰性證明，而目前日本認可的疫苗包括（以下六種疫苗任選三劑混打皆可）：輝瑞BNT、AZ、莫德納、嬌生（1劑視為兩劑）、Novavax、Covaxin（印度的滅活疫苗），特別提醒，如果在台灣打「高端」是不被日本認可，在沒有符合條件之下，需要在出國前72小時持有PCR陰性證明，等於出國費用要再多加3500元，急件的費用甚至要4500元，無形中增加了不少旅遊成本。
另外，現階段還需要申請電子簽證，約5個工作天可以下來，但林氏壁提到，很有可10月會開放免簽自由行。
此外，如果想要帶孩子出國，小於18歲者若有接種滿三劑或同行大人有接種三劑不須陰性證明書。若同行大人未接種滿三劑，6~18歲需要陰性證明書，未滿6歲者不需要，同行大人陰性即可。若未滿18歲者單獨旅行，且沒有接種滿3劑：需要陰性證明書。