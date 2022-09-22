柯佳嬿風靡韓國！扮老妝太逼真 獲首爾電視節人氣演員獎
曾以《想見你》、《必娶女人》兩度榮獲金鐘影后的柯佳嬿，魅力風靡全亞洲，今（22）日以《無神之地不下雨》的「雲之神」（Toem）一角，獲得第17屆首爾國際電視節觀眾票選的「亞洲最具人氣演員獎」，雖因工作不克前往韓國領獎，仍特別以越洋視訊方式「現身」頒獎典禮，還小秀韓語打招呼，引起現場轟動，柯佳嬿說：「拿到這個獎很意外、也很開心，我要謝謝所有投票給我的粉絲朋友們！希望很快有機會見到大家！」
柯佳嬿在《無神之地不下雨》詮釋「雲之神」，外表如雲霧般變幻莫測，擁有瞬間移動及自由穿梭人心的能力，首集出場便令人耳目一新，一改過往玉女形象，以邪魅調皮的姿態現身，原本老妝特效的鏡頭，導演要找年長演員擔任，被柯佳嬿一句話「搶救」回來，她說：「如果是自己來演，好像會更有趣，雲之神的樣貌跟其能力設定也會更立體！」她獲獎後也感謝三鳳製作跟導演的青睞，「這獎座也是屬於你們和全劇組的！」
柯佳嬿為戲化老妝，製作團隊事前為她進行翻模作業，並於拍攝前定妝一次，之後每次從完妝到戴好假髮、換衣服，足足需要超過5個小時。為免沾上膠水，她眼睛、嘴巴都得緊閉、耳朵還被反摺，整個人是處於一個五感封閉的狀態，一度心理壓力大到差點得恐慌症，甚至出現在黑暗中「溺水」的恐懼，幸好經紀人及時抓住她揮舞的手，給足她安全感，如今得獎實屬不易，也給了柯佳嬿最好的反饋和肯定！
柯佳嬿表示：「要坐這麼久是有點辛苦，那些貼在我臉上、手上的假皮膚又滿不透氣的，但看到成果覺得很值得，是非常珍貴的一次體驗。」拍攝當天柯佳嬿頂著老妝過馬路時，路人的反應也讓她倍感有趣，「能感覺路人、機車騎士真的都把我當老奶奶看待，覺得我跟世界的關係瞬間不一樣了」。有趣的是，她原本想拔出手刀瞬間衝刺嚇嚇路人，「但想到交通安全別開玩笑，也怕民眾看到老婆婆跑百米驚嚇過度。」
「雲之神」的衣服華麗浮誇，高跟靴尖到可以傷人，柯佳嬿說：「我在『雲』身上有許多第一次，不只是化老妝、心境轉折，也是我第一次在戲裡需要換穿這麼多華服，這都是『雲』這個角色吸引我的原因。」她形容「雲」的衣服很浮誇，「每套都可以直接穿去參加萬聖節活動。不過這也符合她變幻莫測、不按牌理出牌的性格，讓我在表演的時候更融入故事氛圍，對角色幫助很多。」