俄羅斯動員戰事恐升級！航空業：票價更貴但公司未必賺錢
俄羅斯總統蒲亭21日宣布部分動員令，當天從俄羅斯起飛的單程航班機票在短短一個小時內售罄，不過對航空公司來說這未必是個好兆頭。根據外媒報導，由於航空公司財務不佳，加上疫情期間燃料需求增加、價格上漲，若俄羅斯真的靠部份動員令使戰事升級，那麼機票價格恐怕會再往上抬升。
國際航空運輸協會（IATA）總裁沃爾什（William Walsh）向美媒《CNBC》表示，疫情期間美國的煉油產能來到最低水平，從2019到今年為止已經下降5.4%，航空業面對燃料需求增加、價格上漲，勢必得跟著提升機票價格，但事實上這些公司只是轉嫁了他們無法吸收與避免的成本，考量到實際財務狀況，這些航空公司就算機票漲價他們也並沒有真的賺錢。
卡達航空（Qatar Airways）執行長則點出另一個導致票價高昂的原因，那就是俄羅斯近期宣布的軍事動員。卡達航空執行長認為，若俄烏之間的衝突持續擴大，那麼全球性的通貨膨脹也會擴大、供應鏈將回到一年前的壓力期，進而降低國際旅客的搭機意願。
報導指出，過去這1年來美國航空業的機票價格平均上漲了25%左右，這也創下近30年來最大的年度漲幅，根據美國勞工統計局的資料，光是今年4月的票價就飆升了18.6%，未來的機票價格很大一部分仍得由消費者吸收期中飆漲的成本。