糗了！尹錫悅才與拜登握手　轉頭稱美議員「臭崽子」

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雖然尹錫悅與拜登的會面時間僅有拍團體合照時，雙方握手交談的短短48秒，但在過程中，尹錫悅還將手放在拜登肩膀上，突顯出兩人親近的關係。不過除了連日以來的韓美元首會談狀況不如外界期待，尹錫悅被捕捉到，他對著幕僚表示「如果那群臭崽子在國會沒讓它通過，拜登那張該死的臉要往哪擺？」尹錫悅指的是拜登在活動中承諾提供60億美元對抗愛滋病、肺結核和瘧疾。
這段影片被傳到網路上，短短數小時就吸引超過200萬人次瀏覽，「臭崽子」更成為韓國推特今天最熱門主題。有網友表示「總統言行攸關國格」，認為這是一場外交災難。不過也有網友認為，與尹錫悅同行的媒體《MBC》應該要幫忙消音。
目前總統府辦公室對相關爭議尚無正式回應。不過有韓媒詢問當事官員，但他表示並不記得有聽到這段話，指出尹錫悅當時順利地結束此次會議並匆忙地趕往下一個行程。
不過尹錫悅與拜登在先前會面時，也曾有負面傳聞過。尹錫悅於6月赴西班牙參加北大西洋公約組織（NATO）峰會，並與各國領袖會面時，當時尹錫悅想與拜登握手，拜登卻看也不看他一眼，讓網友氣炸直呼「被當邊緣人還能笑得這麼諂媚」、「尹錫悅受辱等於韓國人受辱」，儘管後來證實拜登入場後第一個握手對象就是尹錫悅，但仍有網友認為拜登當時撇開視線根本是在冷落尹錫悅。