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勞動部補貼升息貸款利息　就學貸款在學生不受升息影響

▲因應央行升息，勞動部全額補貼「勞工紓困貸款」升息半碼利息。（圖／記者李琦瑋攝，2022.09.01）
▲因應央行升息，勞動部全額補貼「勞工紓困貸款」升息半碼利息。（圖／記者李琦瑋攝，2022.09.01）

記者李琦瑋／台北報導

2022-09-22 20:06:43

中央銀行於今（22）日宣布升息半碼，為減輕勞工的生活負擔，勞動部表示，只要依約正常還款者，勞動部將全額補貼「勞工紓困貸款」升息半碼的貸款利息；教育部也表示，就學貸款在學生不受本次升息影響。

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勞動部指出，109年及110年疫情對勞工就業及生活造成影響，為減低疫情對勞工生計的衝擊，勞動部開辦「勞工紓困貸款」，由38家承貸銀行提供自有資金，財團法人中小企業信用保證基金提供10成信用保證，每人貸款額度最高10萬元，貸款期間3年。

勞動部補貼勞工第1年貸款利息，前6個月勞工無須繳納本金，第7個月至第12個月攤還本金，第2年起按月攤還本金及利息。109年及110年共核貸159萬餘件。

勞動部說明，中央銀行今年3月宣布今年第1次升息，漲幅1碼，考量貸款勞工為相對經濟弱勢，勞工紓困貸款利率1.845%維持不變，增加利息由銀行負擔。央行於6月宣布第2次升息，漲幅半碼，為免增加勞工生活負擔，勞動部補貼升息半碼的貸款利息。

因應央行9月第3次升息，「勞工紓困貸款」貸款利率由1.97%提高為2.095%，勞動部表示，有感於疫情對勞工生活的衝擊，為照顧經濟相對弱勢勞工，減輕其生活負擔及升息壓力，只要依約正常還款者，勞動部將全額補貼升息半碼的貸款利息。

因應央行本次升息，教育部表示，目前93%的就學貸款學生，在學期間的利息原本就是由教育部全額補貼，學生不用擔心升息影響；其餘7%的就學貸款學生，原本需要自行負擔半額或全額的利息，仍將由教育部協助補貼因為升息所增加的利息。因此，所有辦理就學貸款的在學學生都不會因為這次升息而增加利息負擔。

教育部說明，針對已經在還款的就學貸款畢業生，如因本次升息而有還款困難，只要符合每月平均收入未達4萬元條件，原本就可以申請最長8年的緩繳本息，緩繳本息期間畢業生免負擔本金及利息，利息全部由教育部補貼，因此，同樣不因這次升息而增加利息負擔。 

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