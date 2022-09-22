修平科大國際發明展「全壘打」　共摘得２金２銀４銅獎項

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其中，「第25屆莫斯科阿基米德國際發明展」，共有18個國家超過600件作品參賽，競爭相當激烈。修平科大師生團隊共有3組參賽，囊括2面金牌及1面銀牌，可謂實力堅強、領先群雄。
至於「第33屆馬來西亞ITEX國際發明展」，共有20多個國家超過1,000件作品參賽，強手如雲，戰況更是激烈。修平科大派出5組常勝軍迎戰，不負眾望，摘取1面銀牌及4面銅牌，獲獎率百分百。
副校長吳東昇表示，奪得莫斯科阿基米德國際發明展金牌作品「基於人工智能的車牌自動識別系統和方法」，是由修平科大電子工程系余建政、電機工程系許銘全老師、賴永瑄、邱崑霖同學共同創作，將人工智慧機器學習的方法，應用到車牌自動識別系統，同時透過無線傳輸系統，將辨識資料傳送到管理中心進行車籍管理。此一系統若與警政系統連線，將可進一步達到贓車辨識功能。
修平科技大學師生團隊優秀作品，獲得二大國際發明展評審團肯定，總計摘得2金2銀4銅，成績斐然，全校師生與有榮焉。校長陳建勝更感欣慰地說，修平科大師資陣容強大，用心指導學生專題研究。多年來，參加各類優質國際發明展暨競賽，均有傑出表現，屢獲佳績，顯見修平優異的研究能量，已在國內外各類發明展獲得肯定。