修平科大國際發明展「全壘打」　共摘得２金２銀４銅獎項

修平科技大學在國際發明展捷報頻傳！由修平科大師生組成的8組團隊，分別在莫斯科阿基米德國際發明展，以及馬來西亞ITEX國際發明展創

造佳績，共獲得２金2銀４銅，獲獎率百分百，師生與有榮焉。校長陳建勝更表示，這是修平優異的研發能量，在國際發明展獲得肯定。

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陳建勝表示，莫斯科阿基米德國際發明展，以及馬來西亞ITEX國際發明展，皆是經濟部智財局公告的國際著名發明展，並且是國際上重要的發明品媒合及交流平台。為此，世界發明智慧財產聯盟總會(WIIPA)，及台灣發明商品促進協會(TIPPA)，今年特別籌組參展團參賽。兩項國際發明展競賽，皆採海外線上參展方式，並邀聘專家委員會及國際評審團親自評選，選拔過程極其嚴謹。

其中，「第25屆莫斯科阿基米德國際發明展」，共有18個國家超過600件作品參賽，競爭相當激烈。修平科大師生團隊共有3組參賽，囊括2面金牌及1面銀牌，可謂實力堅強、領先群雄。

至於「第33屆馬來西亞ITEX國際發明展」，共有20多個國家超過1,000件作品參賽，強手如雲，戰況更是激烈。修平科大派出5組常勝軍迎戰，不負眾望，摘取1面銀牌及4面銅牌，獲獎率百分百。

副校長吳東昇表示，奪得莫斯科阿基米德國際發明展金牌作品「基於人工智能的車牌自動識別系統和方法」，是由修平科大電子工程系余建政、電機工程系許銘全老師、賴永瑄、邱崑霖同學共同創作，將人工智慧機器學習的方法，應用到車牌自動識別系統，同時透過無線傳輸系統，將辨識資料傳送到管理中心進行車籍管理。此一系統若與警政系統連線，將可進一步達到贓車辨識功能。