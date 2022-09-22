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暗黑版黑嘉嘉下海了！側拍7秒片流出　萬人緊盯：超期待

▲似鳥沙也加為了拍寫真集下海入水，短短7秒的側拍畫面就吸引萬人觀看點閱。（圖／翻攝自似鳥沙也加IG）
▲似鳥沙也加為了拍寫真集下海入水，短短7秒的側拍畫面就吸引萬人觀看點閱。（圖／翻攝自似鳥沙也加IG）

娛樂中心/綜合報導

2022-09-22 20:59:242022-09-22 21:00:12

日本寫真女星似鳥沙也加，靠著一雙渾圓大眼，以及看似天然無害的臉蛋，卻藏著兇猛G罩杯的火辣身材，成功在日本寫真界闖出天地，IG上也擁有108萬名粉絲追蹤，因酷似圍棋女神黑嘉嘉，而廣受台灣網友喜愛。近日，似鳥沙也加就PO出一段在海邊工作的側拍畫面，短短7秒就讓大家為之瘋狂。

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似島沙也加22日在IG上特別PO出一段7秒的側拍畫面，要來替即將上市的寫真集做宣傳，只見她穿著一件深色比基尼坐在海水中，接著再把身體慢慢往前傾，展現最引以為傲的驚人事業線。

▲似鳥沙也加分享一段拍攝寫真時的養眼畫面，好身材一覽無遺。（圖／翻攝自似鳥沙也加IG）
▲似鳥沙也加分享一段拍攝寫真時的養眼畫面，好身材一覽無遺。（圖／翻攝自似鳥沙也加IG）
養眼福利的畫面才曝光不到幾個鐘頭，立刻吸引上萬名網友爭相朝聖，「這一定是一本很好的寫真集」、「下週終於開賣啦！我很期待」、「非常棒的影片，直接療癒我的心情」、「太美了我以為是條美人魚」、「快掉出來了啦。」

現年28歲的似鳥沙也加，因亮眼的外型以及驚人的G罩杯，讓她2016年才剛創辦的IG帳號，立刻湧入大量粉絲追蹤，更被封為「福岡の天然真珠」，進而引起日本雜誌關注，2018年才正式進軍日本寫真界，並標榜「比IG更大的尺度」而聞名，也因為貌似混血的空靈臉蛋，與黑嘉嘉極為相似，才會引起不少台灣網友關注。（編輯：詹鎰睿）

▲似鳥沙也加分享一段拍攝寫真時的養眼畫面，好身材一覽無遺。（圖／翻攝自似鳥沙也加IG）
▲似鳥沙也加的寫真集，標榜比IG的尺度更大而聞名。（圖／翻攝自似鳥沙也加IG）
▲似鳥沙耶加還把泡泡點在鼻頭上，在性感之中帶有萌萌的可愛味道。（圖／似鳥沙耶加IG）
▲似鳥沙耶加，今年6月曾因入浴泡泡照在台灣爆紅。（圖／似鳥沙耶加IG） 

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