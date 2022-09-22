梓梓操練S曲線！3萬人邪惡視角猛盯 自嘲：差點生出來
職棒球賽熱烈開打，籃球賽也蓄勢待發，有「真人娜美」封號的夢想家啦啦隊隊長梓梓，為了在球場上展現活力一面，正努力健身中，她今（22）日秀出重量訓練的影片和豐碩成果，在魔鬼教練的陪伴下，豐胸、細腰、翹臀的S型曲線相當迷人，獲得近3萬人按讚，粉絲看了都快噴鼻血！
新賽季到來，FORMOSA SEXY啦啦隊歷經換血，準備大展身手，梓梓跟隊員們熱跳BLACKPINK的新歌《Shut Down》，鍛鍊出窈窕曲線，舉手投足都充滿女性魅力，換上黑色運動服畫風一轉，梓梓酷酷的模樣比男生還要帥氣，她率性發文：「梓哥帥起來，沒有男生的事，但辣起來，你就沒事了！」可帥可甜的風格非常多變。
她今曬出猛甩戰繩健身的影片，帥氣的猛男教練在旁，不斷為她鼓勵打氣，要梓梓不要停止，被她標註成「教練是個狠人」，轉頭回到室內練習下半身肌力，梓梓躺在健身器材上，用雙腿頂起非常重的鐵塊，使出吃奶力量的畫面，被一旁的團員全都記錄下來，還幽默說是「生孩子視角」，梓梓苦笑寫道：「好重，真的是差點生出來」，還好成果顯著，健身後的堅挺翹臀及結實美腿，絲毫沒有贅肉，粉絲直誇火辣，還踴躍報名要一起健身、當她的沙包，「來吧！用小拳拳捶我胸口」、「想被戰繩鞭打」、「我願意讓妳發洩」、「下次想跟梓一起健身」！