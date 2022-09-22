▲ EQA、EQB、EQE 三款車首登台！「Mercedes-Benz 星奇車庫」北中南巡迴展開

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EQA 250
EQA 250 搭載容量 66.5 kWh 電池模組，搭配 PSM 前軸電動馬達，具備 190 hp 最大馬力及 385 Nm 的峰值扭力，在WLTP 測試規範下，續航里程達 496 km。台灣賓士亦提供 EQA 多項選配項目，除標準外觀套件外，消費者也可按照自身需求，選購 AMG Line 跑車化套件、以及多達 5 種造型的輪框。
EQB 300 4MATIC
EQB 300 4MATIC 長達 2,829 mm 的軸距設定使其得以容納第三排座椅，歸功於第二、三排座椅具備獨立式分離傾倒功能， 可根據需求不同提供 最高達 1,620 L 的寬廣置物容積。EQB 300 4MATIC 採用四輪驅動系統，具備 228 hp 最大馬力及 390 Nm 最大扭力。能源管理系統上，同樣採用 66.5 kWh 電池模組佐以高效能源管理系統，在 WLTP 測試規範下，具備 423 km 純電續航里程。EQB 300 4MATIC 標配 AMG Line 跑車化套件所涵蓋的專屬外觀設計、Nappa 真皮多功能平底跑車方向盤以及跑車型座椅等，同時開放「夜色套件」供消費者選配。
EQE 300
EQE 300 帶來 0.22 Cd 低風阻係數，車頭在大面積亮黑色的「Black Panel」底下隱藏著雷達、攝影機、超聲波等輔助駕駛科技配備，搭配多光束智慧型數位頭燈。內裝在 3,120mm 的軸距設定下，透過駕駛座前移設計，造就寬敞車室空間。科技配備自然是一大亮點，搭載 MBUX 多媒體系統，以更直覺的「擴增實境導航功能」為駕駛快速指引明確的行駛路線。最大角度達 10 度的後軸轉向系統，使迴轉直徑從 12.5 公尺縮減至 10.7 公尺。動力方面，EQE 300 搭載89 kWh 電池及後軸上擁有 245hp 動力輸出的電動馬達，最高達續航里程達 639 公里。
EQE 43 4MATIC
EQE 43 4MATIC 車頭「Black Panel」換上 AMG 專屬的直瀑式造型，同時裝上極具張力的 AMG 空力套件，並針對車頭加大的進氣壩及車尾的下擾流板與尾翼。EQE 43 4MATIC 換上 90.56 kWh 的電池，搭載前後雙電動馬達所構成的 AMG Performance 4MATIC，就能創造最大扭力 858 Nm，零百加速僅需 4.2 秒。不僅如此，更多的車輛設定，也可以透過Hyperscreen 超寬幅螢幕進行操作，如 AMG RIDE CONTROL+ 進階式跑車化懸吊或者具多重支撐充氣調整雙前座。
「Mercedes-Benz 星奇車庫」巡迴北中南 免費參觀
「Mercedes-Benz 星奇車庫」將於 9/23至 10/30，在北中南三地展開巡迴展出，除了同時集結最新 EQA、EQB 及 EQE 在內的全體 Mercedes-EQ 豪華純電家族，並藉此展示 Mercedes-Benz 在電能化未來的創新科技結晶。詳情請上官網查詢：https://mbtw.me/BAj
即日起，「Mercedes-Benz Pass 賓士暢行」白金會員於 APP 內活動頁面登記，即有機會於「Mercedes-Benz 星奇車庫巡迴展」現場獲得限量禮品乙份，活動詳情請見 Mercedes-Benz Pass 賓士暢行 APP：https://mbtw.me/XAj
「Mercedes-Benz 星奇車庫」展覽開放時間，免費入場
場次
展覽開放時間
|台北場｜新光三越 A11 信義劇場 Legacy MAX
|9/23 (五) ~ 10/2 (日)，每日 11:00 ~ 21:00
|台中場｜PARK2 草悟廣場
|10/7 (五) ~ 10/10 (日)，每日 11:00 ~ 21:00
|高雄場｜高雄流行音樂中心 鯨魚堤岸
|10/27 (四) ~ 10/30 (日)，每日 11:00 ~ 21:00