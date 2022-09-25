永續旅遊／環保減碳夯　五星飯店從無備品、瓶裝水做起

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而位於日月潭的雲品溫泉酒店也固定每週定期辦理淨潭一哩路活動，帶領員工並邀請消費者一同響應環潭步行一公里，沿途進行環境清掃，並將垃圾與廢棄物攜回飯店進行分類與處理，為地球盡一份心力。
另外，台北君品酒店的頤宮中餐廳、雲軒西餐廳與雲品溫泉酒店KEN CAN三間餐廳分別取得AMOT食材溯源三星餐廳認證，建立起「從產地到餐桌」、減碳及減少糧食運輸耗損等機制，雲品旗下餐廳皆符合SDGs第12項「促進綠色經濟，確保永續消費及生產模式」，讓消費者可以認知到雲品積極維護地球生態環境與農業永續發展的堅強信念。
針對消費者的產品服務規劃上，永續旅遊也是愛護地球的一種方式，該集團也培養「單車管家」，提供旅客更多元的友善單車服務，藉由低碳單車旅行，更能深入了解當地文化，也是地方創生的最好實踐。此外雲品更曾與當地志工參與社區建設，並運用大自然素材石材、竹子與泥土等，用不破壞生態的生態工法鋪設人行步道。此外，該品牌也使用廚餘機，將廚餘經過乾燥、發酵等程序轉化為肥料，提供給附近小農使用，再向小農購買蔬菜，讓食材達到永續與循環過程。
業者表示，近年來聚焦在「GO GREEN」的旅遊精神，旗下飯店也會實施節約能源，像是固定於每年的3月份舉行「地球一小時」，如去年就曾舉行關閉飯店外牆的燈飾。為了節省不必要的資源浪費，不惜多元開發再生新產品，像是廢棄桌巾再製環保包、汰換床單改製購物袋等，讓廢棄資源得以延續，也全面提供環保餐具租借服務，讓資源能重複再利用，更可達到垃圾減量，以更友善環境的方式體現台灣之美。