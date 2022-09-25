永續旅遊／公私協力創雙鐵旅遊　但台灣還缺觀光思維

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雄獅旅行社總經理王岳聰接受《NOWnews今日新聞》採訪指出，集團總經理黃信川從去年開始在ESG政策指導之下，所有的遊程都要朝旅色永續努力，「鐵道在低碳旅遊中是重要的一環，鐵道運具其實相對於四輪或是遊覽車相比，其實他的碳排相對低，而運輸人次又高，台鐵與高鐵都是很好的選擇。」
而此次結合鐵馬也開展出與以往截然不同的自行車旅遊方式，王岳聰說明，自行車以往給人的印象都是挑戰、趕路，單車環島5到9天甚至到11天，但其實小環島要900多公里，大環島要1300多公里，一天有8個小時都在騎車，「但旅遊要那麼辛苦嗎？是不是可以透過不一樣的方式去遊賞台灣，像是吃美食，很多地方都有排隊名店，騎腳踏車的話這些地方很容易貼近。」
除了以往既有的台鐵結合大眾小巴之外，結合單車是最新的旅遊模式，王岳聰說：「好處是火車是會等人的！」但像是花東、南迴都是單軌，同時也考量台鐵的車輛調度，行程上的搭配，是比較大的挑戰，由於需要上下鐵馬，停靠的時間又長，像在花東縱谷的東里站，風景雖然漂亮，但是股道非常的窄，好處是遊客可以玩得更深入，不用到日本，台灣自己就有很多的特色漁村和小鎮。
王岳聰透露，未來集團也希望和運動賽事結合，含大鵬灣和三鐵，會吸引到國外的運動員，可以沿路做個小旅行再去參加賽事，去做口碑行銷，另外在校園內其實也有很多EMBA團，他們除了念書之外還有很多的活動，包含跑馬拉松和爬山，但運動不是重點，而是聚在一起才是重點，我們也希望把這樣的元素納入，不再是騎行和挑戰，用不同的方式玩台灣。
「歐美針對低碳綠色旅遊已經推廣一段時間了，但是台灣過往沒有對海外行銷推廣。」王岳聰指出，我們看到觀光局在海外行銷推廣也把低碳旅遊納入，用公部門和民間的力量一起去做推廣，觀光局副局長林信任就提到，未來海外推廣相當重要的產品，他們推出的遊程也獲得低碳旅遊最佳產品，很多海外的遊客其實都想要做單車旅遊。
未來，業者規劃在宜花東會有13個宜花東補給站、單車租借，和到目的地提供的自行車旅遊，和業者協助行銷，共同整合資源一起做海外的行銷推廣，有政府的力量支持推廣是很重要的，活動相對也會更完整，也會有更多人有興趣來做這些事情，但王岳聰也建議鐵道局、台鐵應該進行觀光重點車站的優化改善措施，比如說四個極點車站，在極東公園就有很漂亮的裝置藝術，但車站卻沒有觀光思維置入，這些都是台灣鐵道旅遊未來要持續努力的方向。