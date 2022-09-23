「浪花母女檔」陳美彤、陳宥蓁 雙獲赴美參賽資格

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星予經紀執行總監于長君同為戶外運動愛好者，得知好消息更是欣喜，也表示：「日前陳美彤及陳宥蓁經歷家中愛犬小虎離世，心情受到很大影響。兩人同時取得參賽資格，不但對她們來說，是很大的肯定，也好像是小虎捎來的祝福，她們一定會竭盡所能做好準備赴美參賽。」
除此之外，近年來滑水運動日漸風行，喜愛戶外運動陽光亮眼的母女兩人，在社群媒體擁有高人氣，也是女力運動的代表人物，受到不少廠商青睞。
擁有九年滑水資歷的健美辣媽陳美彤，35歲啟蒙開啟寬板滑水，後來轉戰快艇衝浪項目，生涯至今參與國內外超過五十幾場滑水賽事，不僅成為國手，並在今年四月躍上全球最大職業快艇衝浪組織CWSA的Masters Women Surf世界排名第一，至今仍維持該組榜首，除了是水上蛟龍，陸上身手也不凡，本身擁有十張健身相關證書，是高人氣的專業健身教練，近年來也挑戰體操圓兒時夢想空翻成功，鼓勵不少職場女性投入體操學習行列，她的故事相當激勵人心，甚至將水上翻轉的心路歷程寫成著作《不設限的美麗》鼓舞了許多人！
而才剛在「全國盃滑水錦標賽」獲得快艇衝浪青少女金牌的15歲小選手陳宥蓁，從小跟著爸媽玩滑水，耳濡目染下，11歲起正式開始接受訓練，努力積極下，曾在CWSA Junior Women Surf組別衝到世界排名第八的好成績，目前則是在全球Amateur Women Surf排名第16位。