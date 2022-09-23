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「浪花母女檔」陳美彤、陳宥蓁 雙獲赴美參賽資格

▲台灣快艇衝浪女神Kimberly陳美彤(圖STARFiSH Agent星予經紀提供)
▲台灣快艇衝浪女神Kimberly陳美彤(圖STARFiSH Agent星予經紀提供)

記者廖聿偉/綜合報導

2022-09-23 00:12:25

身材相仿、外表猶如姊妹的台灣滑水界知名「浪花母女檔」Kimberly陳美彤及Jocelyn陳宥蓁，是國內相當活躍的快艇衝浪代表選手。繼Kimberly率先取得赴美參賽資格後，今年參賽超過十場，不久前才獲得全國盃滑水錦標賽青少女金牌的女兒陳宥蓁也同獲參賽資格，母女倆在接獲官方邀請資格後都非常興奮，今年她們將一起攜手赴美挑戰年度最大快艇衝浪國際賽事─世界盃！

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去年由於疫情限制，CWSA World Wakesurfing Championship世界快艇衝浪錦標賽改以雲端方式在全球競賽，陳美彤連兩年取得參賽資格，去年曾為台灣奪得Masters Women Surf組銅牌，今年大會在謹慎評估新冠肺炎的全球限制令後，宣布第26屆World Wakesurfing Championship將於10月6日至8日於美國北卡羅來納州（North Carolina）進行世界賽。

星予經紀執行總監于長君同為戶外運動愛好者，得知好消息更是欣喜，也表示：「日前陳美彤及陳宥蓁經歷家中愛犬小虎離世，心情受到很大影響。兩人同時取得參賽資格，不但對她們來說，是很大的肯定，也好像是小虎捎來的祝福，她們一定會竭盡所能做好準備赴美參賽。」

除此之外，近年來滑水運動日漸風行，喜愛戶外運動陽光亮眼的母女兩人，在社群媒體擁有高人氣，也是女力運動的代表人物，受到不少廠商青睞。

擁有九年滑水資歷的健美辣媽陳美彤，35歲啟蒙開啟寬板滑水，後來轉戰快艇衝浪項目，生涯至今參與國內外超過五十幾場滑水賽事，不僅成為國手，並在今年四月躍上全球最大職業快艇衝浪組織CWSA的Masters Women Surf世界排名第一，至今仍維持該組榜首，除了是水上蛟龍，陸上身手也不凡，本身擁有十張健身相關證書，是高人氣的專業健身教練，近年來也挑戰體操圓兒時夢想空翻成功，鼓勵不少職場女性投入體操學習行列，她的故事相當激勵人心，甚至將水上翻轉的心路歷程寫成著作《不設限的美麗》鼓舞了許多人！

而才剛在「全國盃滑水錦標賽」獲得快艇衝浪青少女金牌的15歲小選手陳宥蓁，從小跟著爸媽玩滑水，耳濡目染下，11歲起正式開始接受訓練，努力積極下，曾在CWSA Junior Women Surf組別衝到世界排名第八的好成績，目前則是在全球Amateur Women Surf排名第16位。

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