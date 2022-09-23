金馬獎團隊擔任師資，導演陳奕先開辦【叱吒車拍】車輛拍攝動作設計培訓學院

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本次陳奕先導演所開辦地全球首場車輛拍攝動作設計培訓學院又稱FLATOT浮拉奧計畫，象徵在台灣相對辛苦的動態影片拍攝環境中全力踩下油門、放手一搏。請來金馬得主馮仁稚、陳文輝、朱柯豐擔任車手講師，並結合國際級車輛動態攝影指導互動，創造出台灣影視文化嶄新的一頁。
而隨著影視創作生態的改變以及日新月異的科技進步，動態影片拍攝門檻逐漸降低，許多汽車與機車愛好者也以網路自媒體作為創作平台，在車輛動態影片拍攝過程當中其實隱藏著高危險性，唯有透過正確並有共識的安全觀念才能降低風險，在《叱吒風雲》電影當中有許多刺激的高速賽車鏡頭，其實是透過精確的鏡頭設計，並輔以正確的輔助器材才得以完成，不論是飛車特技亦或者是高速對決，甚至是甩尾飄移都是在所有人員絕對安全並受監控的狀態下進行，而在這當中所有環節的工作人員彼此即時通暢地溝通成為了最重要的一件事。
在車輛動態拍攝當中，車輛操作人員以及拍攝人員很可能因為彼此認知落差而產生危險，因此不論是拍攝前的群體整合溝通，或者是拍攝當下的即時通訊或判斷的默契，都需要有統一的規範，目前台灣車輛拍攝領域仍缺乏一個通用的名詞定義，經常會造成動態攝影工作者的困擾，本培訓計畫參考國際拍攝通則以及經驗，整理出在車輛拍攝複雜的各項工作中的名詞定義，並且將各種拍攝場景的安全規範落實成為容易理解並遵守的安全準則，讓高速車輛拍攝在台灣有完整的固定模式作為規範，確立拍攝的安全準則，落實工作安全要求。
金馬陣容 車手、攝影雙重體驗
一個精彩的車輛動作畫面當中，其實是動態攝影指導以及動作設計車手密切合作的成果，兩者除了需要有精湛的技術，默契的配合也相當重要，即使是職業車手，也不一定能精準做到理想的完美畫面，因此理解畫面的想象力訓練是相當重要的事，透過培訓學院的課程之後的車手將會理解到畫面需求，不同鏡頭內車輛動態會造成什麼樣不同的變化，車手將從技術提供者提升為共同創作者。
另一方面，動態攝影指導如何理解並運用各種車輛拍攝的輔助器材，將更能拍攝出更具力量與創意的新穎畫面，培訓學院課程與台灣設備最齊全的專業輔助器材廠商力榮影業合作，讓所有熱愛車輛拍攝的創作者都能體驗千萬級高速跟拍設備，同時透過換位思考的駕駛體驗課程，更能掌握車手執行動作的難易度以及可能發生的隱藏風險，除了共從創作激盪出更多創意火花，更重要的是利用各種器材來達成安全攝影的目標。現場更邀請到《叱吒風雲》演員范逸臣 柯有倫 一同分享拍攝經歷。
培訓專業團隊 由淺入深進入專業車拍領域
過去這類的車輛拍攝課程都是透過封閉的師徒制度進行教學傳承，這次的叱吒車拍計畫將所有課程系統化，透過循序漸進課程規劃，藉由封閉場地從小型賽車場到恆春機場進行拍攝，最後更會在國際級賽車場進行最終的驗收拍攝，並且安排不同的課程安排選擇讓所有學員都可以輕鬆負擔。除了《叱吒風雲》金馬陣容之外，也透過《恒典摩托訓練學院》的專業教學流程規劃，學員也將體驗新時代MOTO E 品牌大廠Energica提供的百萬級純電超跑作為操作練習，讓課程豐富度增加，除了四輪車輛拍攝外，同時也為兩輪產業帶來更多豐富度以及安全性。
前述陳奕先執導台灣首部賽車電影《叱吒風雲》，開創台灣電影新局面，車輛動作與特技團隊亦奪金馬獎最佳動作設計殊榮，也是歷來極少數由車輛特技團隊拿下此獎項，證明台灣在以車輛為素材的拍攝技術已達相當高水準，本次陳奕先導演再次靠著一股熱忱，首開先例開辦車輛拍攝動作設計培訓學院，希望對車輛拍攝有興趣的所有人可以一個過去所沒有的正規途徑認識專業地車輛拍攝工作，並學習其技術與專業知識，以期為台灣專業拍攝領域帶來新血，持續為電影產業扎根。
透過以下連結將可以進入課程報名網頁： https://forms.gle/vnWrPGB3hnh6z9HQ6
此外《叱吒風雲》陳奕先導演與團隊也開通了他們籌備已久的FLATOUT/浮拉奧Youtube頻道，熱愛駕駛的他們，也將透過不同方式呈現對速度與冒險的熱情。
頻道連結：https://www.youtube.com/channel/UCIjK1nIDZFTP2MKAaASGPlA
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