伊朗女之死延燒！首都限網　外媒：總統專訪也因頭巾泡湯

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在伊朗南部，據悉有示威者放火燒了伊朗革命衛隊已故指揮官蘇萊曼尼 (Qassem Soleimani) 的巨幅照片，官媒並指控示威者向安全部隊投擲石塊，焚燒警車和垃圾箱，還不斷高呼著反政府口號。
由於這場反政府示威正透過網路迅速延燒，女性怒燒頭巾等畫面在網上瘋傳，因此伊朗已經關閉首都德黑蘭和庫德部分地區的網路，並阻止對Instagram、WhatsApp等社群平台進行訪問，以遏制日益增長的抗議，導致示威活動透過社群媒體被記錄並傳播。
美國《有線電視新聞網》（CNN）首席國際主播艾曼普（Christiane Amanpour）22日也透露，原先已約好21日要趁著伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）赴美國參加聯合國大會的空檔進行一對一專訪，結果等了40分鐘，等來的卻是伊朗總統幕僚前來暗示她戴上頭巾的消息。
報導指出，艾曼普在伊朗首都德黑蘭長大，能說流利的波斯語，過去在伊朗進行採訪、報導時，確實會遵照當地法令配戴頭巾，否則就無法工作；然而，因為本次訪問進行地點是美國、不是伊朗，無須遵守伊斯蘭法規或傳統，艾曼普便禮貌的予以拒絕，結果卻引起對方不滿，專訪因此取消。艾曼普聲稱，這應該也與伊朗當前局勢、抗議活動席捲全國有關。
自1979年伊朗伊斯蘭革命以來，伊朗便建立了以什葉派為核心的伊朗伊斯蘭共和國，實行政教合一，伊斯蘭教在國家的政治生活中擔任非常重要的角色；該國法律要求所有女性在公共場合都須戴頭巾，以及符合相關衣著規定，包括遊客、來訪的政治人物和記者都必須遵守。
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