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伊朗女之死延燒！首都限網　外媒：總統專訪也因頭巾泡湯

▲伊朗女子阿米尼疑似因頭巾問題遭宗教警察打死一案，在伊朗掀起抗議示威潮。（圖／美聯社／達志影像）
▲伊朗女子阿米尼疑似因頭巾問題遭宗教警察打死一案，在伊朗掀起抗議示威潮。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

2022-09-23 08:23:362022-09-23 08:35:28

伊朗1名22歲的女子阿米尼（Mahsa Amini），本月13日在伊朗首都德黑蘭（Tehran），疑似因為頭巾沒戴好的問題，遭宗教警察拘捕後卻離奇死亡，引發伊朗社會質疑執法過當、限制人權和人身自由，爆發全國示威潮，卻遭伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）鎮壓，甚至要求司法機關起訴「散播假新聞和謠言者」。現在又有知名外媒記者踢爆，近日原定要與伊朗總統進行的專訪，也因為記者是否該戴頭巾的問題而告吹。

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綜合外媒報導，儘管伊朗執法單位否認與阿米尼之死有任何關係，但無助於抑制蔓延全國的示威潮，伊朗官方媒體報導稱，截至當地時間週三，街頭示威已蔓延至15個城市，警方並動用催淚瓦斯驅散數以千計的民眾。

在伊朗南部，據悉有示威者放火燒了伊朗革命衛隊已故指揮官蘇萊曼尼 (Qassem Soleimani) 的巨幅照片，官媒並指控示威者向安全部隊投擲石塊，焚燒警車和垃圾箱，還不斷高呼著反政府口號。

由於這場反政府示威正透過網路迅速延燒，女性怒燒頭巾等畫面在網上瘋傳，因此伊朗已經關閉首都德黑蘭和庫德部分地區的網路，並阻止對Instagram、WhatsApp等社群平台進行訪問，以遏制日益增長的抗議，導致示威活動透過社群媒體被記錄並傳播。

美國《有線電視新聞網》（CNN）首席國際主播艾曼普（Christiane Amanpour）22日也透露，原先已約好21日要趁著伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）赴美國參加聯合國大會的空檔進行一對一專訪，結果等了40分鐘，等來的卻是伊朗總統幕僚前來暗示她戴上頭巾的消息。

報導指出，艾曼普在伊朗首都德黑蘭長大，能說流利的波斯語，過去在伊朗進行採訪、報導時，確實會遵照當地法令配戴頭巾，否則就無法工作；然而，因為本次訪問進行地點是美國、不是伊朗，無須遵守伊斯蘭法規或傳統，艾曼普便禮貌的予以拒絕，結果卻引起對方不滿，專訪因此取消。艾曼普聲稱，這應該也與伊朗當前局勢、抗議活動席捲全國有關。

自1979年伊朗伊斯蘭革命以來，伊朗便建立了以什葉派為核心的伊朗伊斯蘭共和國，實行政教合一，伊斯蘭教在國家的政治生活中擔任非常重要的角色；該國法律要求所有女性在公共場合都須戴頭巾，以及符合相關衣著規定，包括遊客、來訪的政治人物和記者都必須遵守。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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