網紅比賽狂洩雪白腿根！挨批只穿內褲 親揭真相超專業
中國最近舉辦一場鐵人三項活動，比賽中有一位美女選手穿著清涼，下半身類似比基尼泳裝，僅用些許布料包住重點部位，雪白腿根被看光，引起熱烈討論，該選手後來被起底是運動網紅「阿爽」，對於穿衣尺度惹爭議，遭批評不得體，她出面說明這是專業鐵三服，運動時穿著較舒適，沒想到皮膚白皙大長腿會如此搶鏡，阿爽最終獲得第三名，用實力證明自己，讓網友都很佩服。
這位選手名為梁竟爽，綽號阿爽，是鐵人三項國家一級運動員，在抖音上有38萬粉絲，非常有人氣。她事後拍攝影片解釋服裝問題，表示「鐵三服」有兩種類型，一個是包覆到大腿的緊身褲，另一種是她穿的三角形比賽服，並不是泳衣，也不是穿內褲比賽。她認為緊身褲容易摩擦大腿，游泳或騎車時感覺不舒服，還會被豔陽曬出痕跡，穿裙子不好看，寧願雙腿均勻曬黑，不想出現「絲襪腿」。
阿爽這次參加2022年京津鐵人三項賽，最後取得第三名佳績，以實力證明自己，不是為了想蹭熱度，故意穿著清涼。原本以為她是特立獨行的網友們，看了影片後反而對她佩服，稱讚這套服裝專業又性感，「有實力就行了，管她穿什麼」、「有些人確實無語」、「本來以為是搏眼球，沒想到是專業選手」。