「秋分」時節涼又乾！身體上火易嘴破　中醫師授養生大法

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陳潮宗提醒，口腔潰瘍又俗稱「嘴破」，是秋天常發的疾病，臨床上是口腔黏膜出現一至數個的小潰瘍，潰瘍局部會有灼熱、疼痛的感覺，通常一般人在短時間內皆可自行痊癒，也因其病程不長，多數人總認為這是小病而不去就醫，靠免疫力自行治癒；但也有部分免疫力不好的患者，口腔潰瘍容易反覆發作，潰瘍數目增多，不論說話、吃飯、喝水，發炎處皆疼痛不堪，此時需多加注意，因為口腔黏膜癌的發生與慢性刺激有關，倘若口腔潰瘍患者病程長達1個月之久還不能痊癒，最好能至醫院檢查，若是繼續拖延病情，久而久之可能導致癌變。
中醫認為，由於燥是秋季的主氣，而我國自古就有「燥令傷肺」之說，也就是這個時節的人體，極易受燥邪侵襲而傷肺。因此，秋季養生的重點就是肺，為了「補肺益氣」，飲食上應多吃滋陰潤肺、養陰生津的食品；例如芝麻、蜂蜜、核桃、糯米等；此外，蓮藕、蘋果、葡萄、甘蔗、石榴、秋梨、柑橘、山楂、百合、銀耳等，都是除燥養陰的調養佳品。此外，平時一定要多喝開水、淡茶、果汁飲料、豆漿、牛奶等流質食物，可以有效的養陰潤燥，彌補損失的陰津；也可適吃些辛酸味、甘潤或具有降肺氣功效的蔬菜水果，特別是白蘿蔔、胡蘿蔔，但也不可吃得太飽，以免造成腸胃積滯。
最後陳潮宗強調，由於天氣轉涼、晝夜溫差大，人的免疫力和抵抗力也會下降，外出最好的服裝是上衣兩件套，裡面穿薄衣或短袖，外面配件薄外套或者小開衫，中午秋陽燥熱時脫掉外衣，早晚一冷可及時穿上，方便又實用。而人體在睡眠狀態下對環境變化適應能力降低，易受風邪侵襲，因此睡覺時要注意保暖，不要貪涼，絕對不要讓風直吹身體，秋季也是必須維持足夠的睡眠，人才能恢復體力、增強肌體免疫力。早睡早起，睡好子午覺（子時：晚上23點至凌晨1點，午時：中午11點至13點），有空多出外走走鍛鍊身體，讓人神清氣爽，健康度過秋季。