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「秋分」時節涼又乾！身體上火易嘴破　中醫師授養生大法

▲今（23）日為秋季第4個節氣「秋分」，中醫師提醒，養生上除了要小心「上火」的症狀出現，飲食也是一大學問。（示意圖／取自unsplash）
▲今（23）日為秋季第4個節氣「秋分」，中醫師提醒，養生上除了要小心「上火」的症狀出現，飲食也是一大學問。（示意圖／取自unsplash）

記者張志浩/綜合報導

2022-09-23 08:59:02

今（23）日為秋季第4個節氣「秋分」，代表秋天已經過了一半，而且與春分一樣，秋分這天，太陽直射地球赤道，一天24小時晝夜均分，秋分過後會開始進入晝短夜長，天氣漸漸轉涼，而這時候也是調整作息和好好養生的重要時間點；中醫師陳潮宗表示，秋分也是天文上重要的節氣，秋分後太陽直射點移至南半球，北半球得到的太陽輻射越來越少，而地面散失的熱量卻較多，氣溫降低的速度明顯加快，秋分時節，台灣大部分地區已經進入涼爽的秋季，南下的冷空氣與逐漸衰減的暖濕空氣相遇，氣溫也一次次地下降。養生上除了要小心「上火」的症狀出現，飲食也是一大學問。

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陳潮宗指出，氣候變得越來越乾燥，除了呼吸系統、胃腸道之外，口腔、咽喉等皆會受到秋燥的影響，一旦受到病邪的侵襲，很容易「上火發炎」，常見上火的症狀有面色潮紅、雙眼紅赤、口乾舌燥、紅腫熱痛、口腔潰瘍、牙齦腫脹、煩躁失眠、鼻出血、舌紅苔黃、少尿便秘、發熱出汗等，都是屬於熱症和火症的範疇；尤其是口腔潰瘍，因為口腔內的黏膜相當敏感，容易因為個人體質、天氣改變而受到影響，尤其是秋天氣候乾燥、濕度下降，一旦人體水分攝取不足，就容易上火。

陳潮宗提醒，口腔潰瘍又俗稱「嘴破」，是秋天常發的疾病，臨床上是口腔黏膜出現一至數個的小潰瘍，潰瘍局部會有灼熱、疼痛的感覺，通常一般人在短時間內皆可自行痊癒，也因其病程不長，多數人總認為這是小病而不去就醫，靠免疫力自行治癒；但也有部分免疫力不好的患者，口腔潰瘍容易反覆發作，潰瘍數目增多，不論說話、吃飯、喝水，發炎處皆疼痛不堪，此時需多加注意，因為口腔黏膜癌的發生與慢性刺激有關，倘若口腔潰瘍患者病程長達1個月之久還不能痊癒，最好能至醫院檢查，若是繼續拖延病情，久而久之可能導致癌變。

▲（示意圖／取自pixabay）
▲秋分後環境乾燥，易出現上火的症狀，所以補充水分格外重要。（示意圖／取自pixabay）
中醫認為，由於燥是秋季的主氣，而我國自古就有「燥令傷肺」之說，也就是這個時節的人體，極易受燥邪侵襲而傷肺。因此，秋季養生的重點就是肺，為了「補肺益氣」，飲食上應多吃滋陰潤肺、養陰生津的食品；例如芝麻、蜂蜜、核桃、糯米等；此外，蓮藕、蘋果、葡萄、甘蔗、石榴、秋梨、柑橘、山楂、百合、銀耳等，都是除燥養陰的調養佳品。此外，平時一定要多喝開水、淡茶、果汁飲料、豆漿、牛奶等流質食物，可以有效的養陰潤燥，彌補損失的陰津；也可適吃些辛酸味、甘潤或具有降肺氣功效的蔬菜水果，特別是白蘿蔔、胡蘿蔔，但也不可吃得太飽，以免造成腸胃積滯。

最後陳潮宗強調，由於天氣轉涼、晝夜溫差大，人的免疫力和抵抗力也會下降，外出最好的服裝是上衣兩件套，裡面穿薄衣或短袖，外面配件薄外套或者小開衫，中午秋陽燥熱時脫掉外衣，早晚一冷可及時穿上，方便又實用。而人體在睡眠狀態下對環境變化適應能力降低，易受風邪侵襲，因此睡覺時要注意保暖，不要貪涼，絕對不要讓風直吹身體，秋季也是必須維持足夠的睡眠，人才能恢復體力、增強肌體免疫力。早睡早起，睡好子午覺（子時：晚上23點至凌晨1點，午時：中午11點至13點），有空多出外走走鍛鍊身體，讓人神清氣爽，健康度過秋季。

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