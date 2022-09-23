環保不落人後，Uber 2030年實現電動化

不少車廠與國家都宣布將於2030年與2035年轉型電動化及禁售燃油策略，日前Uber表示目前已在美國25個城市推行Comfort Electric計畫，預計2030年將實現全電動化。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ×不少車廠與國家都陸續宣布將於2030年2035年，要將旗下車輛轉型電動車與禁售燃油等策略，然而除了車廠，近日Uber也表示要跟進實現電動化。Uber已於美國25個城市推行Comfort Electric計畫，目前旗下電動車輛數已有2萬6千輛，預計明年將可達5萬輛。此外Uber也表示2030年除美國於加拿大及歐洲等將實現電動化，屆時旗下車輛皆會是電動車。為了鼓勵司機購買電動車，Uber也會提供補助優惠，另外也透過和Hertz合作，讓司機可以長期租賃Tesla。Uber近日表示2030年美國、加拿大與歐洲市場車輛要全面電動化。×Uber近日表示2030年美國、加拿大與歐洲市場車輛要全面電動化。 三大高手比試，Ford Mustang GT500 vs. Nissan GT-R vs. Mercedes-AMG GT S 金馬獎團隊擔任師資，導演陳奕先開辦【叱吒車拍】車輛拍攝動作設計培訓學院 【車勢星聞】獨家／賽車電影《叱吒風雲》王俊凱嗆周杰倫留伏筆，導演陳奕先鬆口第二集進度 金馬最佳動作設計原班陣容 開辦車輛拍攝動作設計培訓學院