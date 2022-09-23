台股早盤跌逾60點 邊境開放帶動航空雙雄、觀光股激漲
美國鷹派升息，經濟衰退消息不斷，美股22日4大指數均收黑，連帶台北股市今（23）日也受到影響，加權指數以14231.03點開出，早盤跌逾60點，最低來到14221點，電子權值股台積電下跌5元至459.5元，跌幅逾1%，其他電子股漲跌互見。邊境解封帶來題材利多，航空雙雄以及貨櫃三雄齊揚，觀光概念股強強滾。生技醫療族群今全面拉回，友華強攻漲停，景岳漲逾8%。
美股22日道瓊工業指數下跌107.10點，跌幅0.35%，收在30076.68點；標準普爾500指數下滑31.94點，跌幅0.84%，收在3757.99點；科技股那斯達克指數挫跌153.39點，跌幅1.37%，收在11066.80點；費城半導體指數下挫70.71點，跌幅2.81%，收在2444.25點。
受到美股下挫影響，台北股市今以14231.03點開出，早盤跌逾60點，最低來到14221點。晶圓代工龍頭台積電早盤下跌5元至459.5元，跌幅逾1%，聯電平盤游走，世界先進漲約0.29%、力積電則漲約1.15%。
其他重要電子股也是漲跌互見，如聯發科、鴻海力守平盤。宏碁、群創、大立光、國巨、日月光、旺宏皆漲約1%內，南亞科上漲超過2%，和碩則下跌約0.81%。
邊境解封帶來題材利多，航空雙雄漲逾1.30%，貨櫃三雄也齊揚，萬海上漲約2.01%，來到76.2元，長榮、陽明皆漲逾1%，連帶散裝航運族群走強，台航、新興、中航、四維民、裕民漲約1到3%。觀光概念股強強滾，亞都亮燈漲停，山富、雄獅、五福、海灣皆漲約3%。
生技醫療族群今全面拉回，友華強攻漲停，景岳漲逾8%，中裕、松瑞藥、鈺緯、科妍皆漲約3%，岱宇、葡萄王、五鼎漲約1至2%。