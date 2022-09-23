拜登重申美軍協防台灣　邱國正：自己國家自己救

美國總統拜登日前受訪表示，如果中國以武力犯台，美軍將會協防台灣。國防部長邱國正今（23）日表示，台灣防衛作戰沒有靠任何國家，自己國家自己救、要自助才會人助。
行政院長蘇貞昌今日率內閣赴立法院施政報告及備詢， 邱國正在會前受訪時被問到拜登說要協防台灣一事，對拜登談話樂觀其成，但台灣防衛作戰沒有靠任何國家，國防部也一再表達，「自己國家自己救、要自助才會人助。」並沒有把這個（美軍協防）當期望。
外傳我國部分軍購項目背後另有高人指點，邱國正對此表示，國軍的軍購或做任何一個武器籌購，必依據作戰需求，由各軍種提出為什麼要需要這個裝備，要經過審核，沒有外傳哪個高人指點，「我覺得蠻訝異的，沒有這個狀況」，而是各軍種的需要提出來，按照程序走，「到目前我沒有接獲任何告訴我，『你要買什麼』，沒有人可以主導，除了需要的單位」。
針對美國國會議員提出新法案，要求加快軍備移轉台灣一事，邱國正表示，任何一樣事情，只要對台澎防衛作戰有利，不管是人員培訓、武器裝備獲得，不管任何國家，國防部都樂觀其成，但這個法案通過還有一個程序，不能說完全就很樂觀看待，已經一再表達，任何一樣武器裝備對我國的台澎防衛作戰有利，國防部都樂觀其成，但別人的程序我們要遵守。