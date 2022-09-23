經部攜台塑建首座碳捕捉再利用示範廠　擴大減碳效益

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第二，投入氫能源技術應用開發，如解決因氫脆而導致氫氣洩漏發展的儲運相關技術、車用儲氫罐材料、工業應用上的混氫燃燒及廢氫回收純化利用技術等；第三，完備運具電動化及開發戰略材料，包括開發可提升續航力的高能量鋰金屬固態電池、國內自主輪邊馬達驅動自主技術與產品等。
其中碳捕捉利用部分，透過開發低成本的CO2捕捉創新技術、推動CO2捕捉再利用轉化為低碳化學品的創新技術並推動、推動CCUS成功經驗複製擴散等策略，加速CCUS產業化技術研發並擴大應用規模。
經濟部指出，估計逐級放大後，可達到年百噸的二氧化碳捕獲等級，除了石化產業外，未來更可運用在鋼鐵、電廠等多元產業，進而帶動新台幣破億元以上的投資，協助企業加速邁向低碳製造及減碳，提升台灣產業競爭力，同時達到2050淨零排放目標。
工研院材料與化工研究所所長李宗銘表示，此次與台塑及成功大學的合作，藉由整合二氧化碳捕獲及由成功大學提供之觸媒技術，和製程、料源規格與提純製程技術設計，三方共同成功建立煙道氣二氧化碳資源化示範技術，以高效能吸收劑（醋酸鉀捕獲劑）捕獲工廠煙道所排放氣體中的二氧化碳，捕獲後可利用工廠餘熱進行分離、純化與再生，大幅降低能耗，解決二氧化碳捕獲成本過高的缺點。
另外，他也提到，此試驗工廠從技術研發、製程設計、到建廠完工都是百分的百台灣製造，透過前瞻創新技術開發，可望讓技術與設備全數國產化，解決業者去碳化轉型的大挑戰。
經濟部補充說道，此示範工廠以低耗能、低腐蝕創新捕獲技術實現自煙道氣捕獲二氧化碳，再生能耗≦3.0 GJ/ton CO2，並結合高效能鎳基二氧化碳轉化烷烴觸媒及製程技術開發，將二氧化碳轉製有價基礎化學品，翻轉產業過去往往仰賴國外技術進口的困境。