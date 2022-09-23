2022台泰產業鏈結高峰論壇　共創美好未來

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今年度的論壇重點在雙方合作領域的拓展及關係常態化。工業總會謝其嘉總召集人及泰國工總Mr. Kriengkrai Thiennukul會長的開幕致詞，一致肯定且看好臺泰產業未來多元合作。四大產業分項論壇，包含「食品生技」關注益生菌等保健食品產業之合作，「紡織」聚焦於優質紡織品發展及共同驗證推動，「智慧城市」著重在臺泰智慧城市示範園區建置及電動車發展，「自動化」則注重生產自動化及智慧機器人等面向的創新發展與交流，都將開展雙方產業更多實質具體的合作關係。
經濟部工業局副局長陳佩利詞時表示，過去幾年台泰論壇已成功鏈結不同產業的合作，爾後的合作模式將更為聚焦。如9月初國內上銀科技與泰國泰德研究院的「TGI-HSG智慧自動化學院」揭牌，未來台泰產業在智慧自動化人才培育及智慧機械方面將有更多元深入的合作。今年論壇活動共促成4項合作備忘錄的簽署，包含上銀科技與泰德研究院在精密傳動元件應用技術培訓場域及證照制度之合作；台灣卡米爾與泰國Synergy Technology公司共同於泰國推動AI空氣污染應變平台解決方案，協助改善城市空氣品質；台灣群邁通訊與泰國Synergy Technology公司共同開發泰國和東南亞智慧醫療與照護平台及AIoT解決方案；台灣先進醫資與泰國Connect Dignosis公司合作將雲端醫療照護解決方案導入泰國150家基層醫療院所等。
台泰產業鏈結高峰論壇已成為台泰產業重要的互動對接平台，未來將持續推動雙方在產業趨勢議題、技術發展及市場商機上的交流合作，共同開創互利雙贏的友好經貿關係，攜手開拓亞太國際市場。