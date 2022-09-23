戰學歷風波延伸！侯友宜學士跳博士　林佳龍：真的很少見

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針對博士學位取得，林佳龍說明，博士學位要修學分，學科考也要考過，也要提研究計畫，要看原創性與貢獻，在人文科學上是要有重大發現的，這都是可以被檢驗的，侯過去也沒有發表學術的論文被引用或特殊成就，在人文社會科學裡面，這樣跳級是蠻奇怪的，那時候還沒有吳寶春條款，因為那是很後面，而且博士念六七年是很正常的，畢業正常平均也要念七年，這真的很奇怪也很少見，侯的博士論文應該是他當刑事警察局長前後。
林佳龍進一步指出，針對侯友宜2004年出版論文題目《台灣地區性侵害殺人犯罪之研究》，認為看起來是把刑事警察局的資料拿來私用，變成論文，因為這個時間，跟刑事警察局副局長、局長重疊，這也可能涉及到學術倫理問題，擔任政府職務用這些資料有無經過當事人同意？有無假公濟私？因為直接用官員身分權威去指揮，去蒐集或運用資料，跟一般學術研究用客觀性是不同的。
林佳龍提到自己的台大政研所碩士輪文跟耶魯大學的博士論文，在社會科學領域裡面，到現在為止被引用，都還是全國前幾名，在全世界社會科學上，最近有教授告知自己名單還排在前十名；強調自己的教授是胡佛老師，就是做經驗質證研究，後來跟民主化研究大師的指導之下，研究第3波民主化研究，這些書都找得到，在引用上，都受到大家的重視。
對於侯友宜博士議題，侯友宜選舉辦公室發言人王敏旭也隨即發表聲明反擊，表示根據當年教育部及警大規定，同等學力就可報考警大博士班，侯市長一切都按規定，繳交送審資料，參加筆試、口試，順利取得學位，批評4年前新北市長選舉民進黨已經抹黑過一遍，如今又故技重施，一再潑髒水。