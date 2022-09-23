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戰學歷風波延伸！侯友宜學士跳博士　林佳龍：真的很少見

▲林佳龍接受資深媒體人周玉蔻訪談，對於侯友宜學士畢業直接跳取博士學表示很奇怪真的很少見。（圖 ／翻攝寶島聯播網《新聞放鞭炮》YouTube畫面）
▲林佳龍接受資深媒體人周玉蔻訪談，對於侯友宜學士畢業直接跳取博士學表示很奇怪真的很少見。（圖 ／翻攝寶島聯播網《新聞放鞭炮》YouTube畫面）

記者吳嘉億／新北報導

2022-09-23 11:01:532022-09-23 11:13:15

民進黨新北市長候選人林佳龍今（23）日上午接受資深媒體人周玉蔻訪談，周玉蔻再度提起當年新北市長侯友宜競選市長時就被爆出警大畢業後沒有經過碩士學位就直接跳到博士，林佳龍表示這很奇怪也真的很少見，呼籲教育部及警察大學應該調查這是否為特例或

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周玉蔻說，侯友宜的中央警察大學犯罪防治研究所法學博士學位，是警大畢業後直接跳博士，而且這博士學位很奇怪，侯友宜2004年當時擔任刑事警察局局長，整天辦重大刑案，哪有時間念博士？

針對博士學位取得，林佳龍說明，博士學位要修學分，學科考也要考過，也要提研究計畫，要看原創性與貢獻，在人文科學上是要有重大發現的，這都是可以被檢驗的，侯過去也沒有發表學術的論文被引用或特殊成就，在人文社會科學裡面，這樣跳級是蠻奇怪的，那時候還沒有吳寶春條款，因為那是很後面，而且博士念六七年是很正常的，畢業正常平均也要念七年，這真的很奇怪也很少見，侯的博士論文應該是他當刑事警察局長前後。

林佳龍進一步指出，針對侯友宜2004年出版論文題目《台灣地區性侵害殺人犯罪之研究》，認為看起來是把刑事警察局的資料拿來私用，變成論文，因為這個時間，跟刑事警察局副局長、局長重疊，這也可能涉及到學術倫理問題，擔任政府職務用這些資料有無經過當事人同意？有無假公濟私？因為直接用官員身分權威去指揮，去蒐集或運用資料，跟一般學術研究用客觀性是不同的。

林佳龍提到自己的台大政研所碩士輪文跟耶魯大學的博士論文，在社會科學領域裡面，到現在為止被引用，都還是全國前幾名，在全世界社會科學上，最近有教授告知自己名單還排在前十名；強調自己的教授是胡佛老師，就是做經驗質證研究，後來跟民主化研究大師的指導之下，研究第3波民主化研究，這些書都找得到，在引用上，都受到大家的重視。

對於侯友宜博士議題，侯友宜選舉辦公室發言人王敏旭也隨即發表聲明反擊，表示根據當年教育部及警大規定，同等學力就可報考警大博士班，侯市長一切都按規定，繳交送審資料，參加筆試、口試，順利取得學位，批評4年前新北市長選舉民進黨已經抹黑過一遍，如今又故技重施，一再潑髒水。

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