亞灣區五星飯店再添亮點　「承億酒店」正式營運

承億集團在後疫情時代下，逆勢插旗高雄，斥資逾10億元以五星級飯店規格打造「承億酒店TAI Urban Resort」，22日正式宣告對外營運。主打高端餐飲融合旅宿，酒店建築體則透過空橋連通高雄市立圖書館總館，自8月份對外試營運以來，已成功吸引眾多旅客朝聖，位於酒店24樓的「高空懸挑透明無邊際泳池」，更成為高雄最熱門的打卡點。承億酒店的營運將為高雄亞洲新灣區五星飯店的一級戰區注入新活水。
陳其邁表示，他回憶起剛上任市長時，就了解「高雄圖書總館共構會展文創會館」（台壽大樓）對高雄意義重大。感謝局處同仁與投資企業亦共同加緊腳步，如今總圖文創會館，不僅有「承億酒店、承風青鳥書店及喜樂時代影城」，同一棟樓中，仁寶、思科、友達、高通等國際大廠也已經進駐。現在來到了後疫情階段，正是台灣旅遊業蓄勢待發的時候，承億酒店正好趕上觀光復甦的時機點。
承億集團董事長戴俊郎肯定高雄市政府的行政效率，亦感謝市長陳其邁的協助，他說，酒店籌備進度超乎預期。「讓飯店成為旅行的目的地」是承億集團的目標，高雄承億酒店是承億集團第8家飯店，主打高端餐飲融合旅宿為旅客帶來完整的度假體驗。酒店建築體透過空橋連通高雄市立圖書館總館，加上酒店內豐富的藝術收藏與裝置藝術，不同閱讀觀點的圖書陳列，還有系列策展與體驗活動，皆使得承億酒店以獨特的姿態成為「亞洲新灣區的文化客廳」。
承億酒店以「旅行目的地」為旅遊課題做出有別於傳統飯店的差異化經營,，提供208間多樣化景觀客房、5間主題餐廳、3間高空戶外景觀酒吧，還有全台唯一50公尺的高空懸挑透明無邊際泳池，可欣賞高雄市景及遠眺西子灣落日。亦有高空健身房與頂級SPA即將推出，與台中知名婚宴品牌「萊特薇庭」合作打造的三層樓宴會廳。除了高端餐飲服務及硬體設施之外，位於承億酒店7樓的「承風青鳥」書店則引領高雄圖書總館的閱聽眾及酒店旅客雙向串流。