「惡霸性侵說」挨批失言　柯文哲：比喻用詞強烈

我是廣告 請繼續往下閱讀
柯文哲說，現在抹黑高虹安抄襲，簡直是動用國家力量在修理她，新聞先出來，再來網路1450，再來名嘴，然後循環再擴大，她短短2天的網路聲量比陳時中一周加起來還多，這太過分。
「我為什麼用詞這麼強烈？感同身受。」柯文哲說，猶記2018年選台北市長連任的時候的葛特曼事件，他在台大當醫生當30年，自認為是一個好醫生，結果抹黑他買賣器官、用葉克膜活摘器官，其他不講就算了，講葉克膜他就更火大。
媒體追問「性侵說」不算失言？柯文哲說，他只是比喻用詞強烈而已，對高虹安來講，辛辛苦苦拿到一個學位，本來是要引以為傲的，這種網路攻擊、電視台轟炸，已經不是言詞霸凌，是人格毀滅，是對人身最大的攻擊。
黃珊珊今日上午出席「2022興富發登峰造極青年籃球邀請賽」開球儀式，會後接受聯訪被問及柯文哲失言風波，黃珊珊表示，柯文哲的邏輯是對的，比喻恰當與否可以討論，但重點是事件的本質，做賊的喊抓賊，重點誰是那個賊，而不是去指責一個受害人。
黃珊珊緩頰，柯文哲的邏輯是這樣，不用弄得那麼複雜，高虹安事件的本質是什麼？市長自己言論責任自己承擔。針對市議員許淑華要求市府召開性平會，黃珊珊則簡短表示，議員可以要求任何事情，但性平會是有機制存在，意指非想開就能開。