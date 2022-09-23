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「惡霸性侵說」挨批失言　柯文哲：比喻用詞強烈

▲柯文哲今日上午出席台北參與式論壇受訪表示，不滿綠營動用國家資源霸凌高虹安。（圖／北市府提供）
▲柯文哲今日上午出席台北參與式論壇受訪表示，不滿綠營動用國家資源霸凌高虹安。（圖／北市府提供）

記者呂炯昌／台北報導

2022-09-23 11:56:082022-09-23 12:05:35

台北市長柯文哲昨天談到民眾黨新竹市長參選人高虹安論文案時說「像惡霸流氓要強姦女生」，遭綠營痛批失言。柯文哲今日受訪被問到是否失言、需要道歉？柯文哲說，這個社會不可以是只有批評受害者反抗，真正要譴責的是加害者的施暴，「我只是比喻用詞強烈而已」。

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柯文哲今日上午出席台北參與式論壇受訪表示，台灣社會不可以成為一個不公平的社會，今天要譴責的是加害者的施暴，怎麼會是受害者的反抗？高虹安的論文事件，她在當時拿博士學位的時候，她也不是什麼政治咖，只是一個普通老百姓，從台灣到美國念書，相信她辛辛苦苦拿到博士學位，不只珍惜，她應引以為傲。

柯文哲說，現在抹黑高虹安抄襲，簡直是動用國家力量在修理她，新聞先出來，再來網路1450，再來名嘴，然後循環再擴大，她短短2天的網路聲量比陳時中一周加起來還多，這太過分。

「我為什麼用詞這麼強烈？感同身受。」柯文哲說，猶記2018年選台北市長連任的時候的葛特曼事件，他在台大當醫生當30年，自認為是一個好醫生，結果抹黑他買賣器官、用葉克膜活摘器官，其他不講就算了，講葉克膜他就更火大。

媒體追問「性侵說」不算失言？柯文哲說，他只是比喻用詞強烈而已，對高虹安來講，辛辛苦苦拿到一個學位，本來是要引以為傲的，這種網路攻擊、電視台轟炸，已經不是言詞霸凌，是人格毀滅，是對人身最大的攻擊。

黃珊珊今日上午出席「2022興富發登峰造極青年籃球邀請賽」開球儀式，會後接受聯訪被問及柯文哲失言風波，黃珊珊表示，柯文哲的邏輯是對的，比喻恰當與否可以討論，但重點是事件的本質，做賊的喊抓賊，重點誰是那個賊，而不是去指責一個受害人。

黃珊珊緩頰，柯文哲的邏輯是這樣，不用弄得那麼複雜，高虹安事件的本質是什麼？市長自己言論責任自己承擔。針對市議員許淑華要求市府召開性平會，黃珊珊則簡短表示，議員可以要求任何事情，但性平會是有機制存在，意指非想開就能開。

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