《灌籃高手》電影版來了！台灣上映日公開　粉絲期待進場

動畫《灌籃高手》是許多人的熱血回憶，官方驚喜宣布將於12月3日在日本上映電影版，讓全球各地的粉絲都相當期待，而影商双喜電影也公開《灌籃高手 THE FIRST SLAM DUNK》在台上映日期，暫定於2023年1月13日，更多詳細消息將陸續公開。此外，睽違4年的高雄國際動漫節，將在今年10/7~10/10舉辦，現場也帶來最新的動漫周邊，包含《名偵探柯南劇場版：萬聖節的新娘》、《庫洛魔法使：透明牌篇》、《EVANGELION新世紀福音戰士》等。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲《灌籃高手》電影版將於12月3日在日本上映。（圖／推特）《灌籃高手》描述櫻木花道為了追求晴子進入湘北籃球隊，從籃球門外漢逐漸成長茁壯的故事，其中不僅有熱血的比賽再加上感人的友誼，從1990年在《週刊少年 Jump》上連載後，就吸引大批忠實粉絲喜愛。1993年至1996年推出電視動畫版，並陸續上映4部電影版（劇場版），如今也將再度登上大螢幕。根據官方公布最新電影名稱為《灌籃高手 THE FIRST SLAM DUNK》，並於7月釋出19秒預告，宣布日本上映日期為12月3日。影商双喜電影也為台灣粉絲帶來好消息，《灌籃高手》最新電影暫定於明年1月13日在台上映，也會陸續公開更多詳細消息。而另一個好消息便是，睽違4年的高雄國際動漫節，將在今年10/7~10/10於高雄巨蛋體育館舉辦，現場有票房破億《名偵探柯南劇場版：萬聖節的新娘》最新劇場版週邊商品，還能看到即將上映的《劇場版 歌之☆王子殿下♪ 真愛ST☆RISH TOURS》美麗拍照大牆，曼迪更推出《名偵探柯南》、《戀與製作人》、《Fate系列》低於五折的超值福袋。▲高雄動漫展睽違四年登場，將在今年10/7~10/10舉辦。（圖／曼迪提供）解封在即！台灣人最想衝日本 「這3國」旅客最愛來台灣0+7立馬衝日本？達人行前重點溫習：「這類人」快搶機票屈臣氏集點「迪士尼公主與反派」任你選！烏蘇拉變身周邊漫畫星聯手「偷聽史多利」！驚悚Podcast首度變身漫畫