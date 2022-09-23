喧騰一時唐山打人案宣判　主犯遭處有期徒刑24年

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審訊中檢察機關出示相關證據，4名被害人的訴訟代理人、28名被告及辯護人展開交叉詢問。經依法通知，各被害人均表示庭審不出席，廊坊市廣陽區人民法院今天依法就全案公開宣判。
經審理查明，2022年6月10日2時40分許，被告陳繼志、馬雲齊、劉斌、陳曉亮、李鑫、沈小俊及李紅瑞、劉某、姜某萍在河北省唐山市路北區機場路某燒烤店用餐。
陳繼志來到當時在店內餐敘的被害人王某某、李某、遠某、劉某某桌旁，對王某某騷擾遭拒後毆打王某某，王某某與李某起身反抗。
陳繼志、馬雲齊、劉斌、陳曉亮、李鑫分別在燒烤店內、店外便道及店旁小巷內，對4人持椅子、酒瓶毆打或拳打腳踢，沈小俊在燒烤店及旁邊小巷內威脅遠某不得報警。經鑒定王某某、劉某某的損傷程度構成輕傷二級；李某、遠某的損傷程度構成輕微傷。
另查明，2012年以來，被告陳繼志等人長期糾集，在唐山市等地以暴力、威脅等手段，從事非法拘禁、聚眾鬥毆、故意傷害、開設賭場、搶劫、掩飾、隱瞞犯罪所得、幫助訊息網絡犯罪等違法行徑，逐漸形成以陳繼志為首，夥同王曉磊等7名被告的惡勢力組織，為非作惡，欺壓百姓，破壞當地經濟、社會生活秩序，造成惡劣的社會影響。
廊坊市廣陽區人民法院判決，被告陳繼志觸犯尋釁滋事罪、搶劫罪、聚眾鬥毆罪、開設賭場罪、非法拘禁罪、故意傷害罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪、幫助訊息網絡犯罪活動罪，數罪並罰，決定執行有期徒刑24年，並處罰金人民幣（下同）32萬元（約新台幣142萬元）。
其餘27名被告則依法判處6個月至11年不等，另對其中19名被告處3000至13萬5000元不等的罰金。
陳繼志等6名被告對於4名被害人醫藥費、護理費、誤工費、夥食補助費、營養費、交通費等各項損失，需承擔相應的賠償責任。
報導表示，部分人大代表、政協委員，部分被告的親屬及群眾代表出席並旁聽。（編輯：陳沛冰/曹宇帆）1110923