蔡其昌推動國中小營養午餐免費：莫因孩子無選票就忽略
民進黨台中市長候選人蔡其昌，今提出國中小營養午餐免費政見，結合在地食材、食農教育，讓孩子不僅吃得健康，更懂得珍惜食物。對手陣營曾指經費龐大恐有困難，蔡其昌嘲諷，一個幾十分鐘的上梁典禮550萬，他花不下去，但為減輕年輕人負擔，自己願意去做。綠營候選人也問，老人健保補助22.5億都能補助了，難道小朋友沒選票就不重要嗎？
蔡其昌今（23）日在多位綠營市議員陪同下，舉行「營養午餐免費 讓孩子吃更好」政見發布記者會。蔡其昌說，盧秀燕「媽媽市長」的口號喊得漫天價響，卻看不出在孩子的政策下工夫，台中市國中小學營養午餐的農藥殘留比例，連續2年居六都最高；房價上漲也導致年輕人住不下去、台中人口衰退，一度跌破280萬人大關，既然媽媽市長做不到，就由爸爸市長來做。
蔡其昌說，市府目前每年營養午餐預算約10億元，其中有5億是中央補助，若由市府全額負擔，每年需花20億元，除了減輕父母經濟負擔，營養午餐政策包括在地食材優先採購、食農教育實踐永續，同時幫助台中農民、減少碳足跡、教育孩子珍惜食物、減少剩食等同步進行。
藍營曾批評六都皆未推動營養午餐免費，其中涉及未排富、經費龐大。蔡其昌說錢不是最大問題，「重點在有沒有決心和要不做」，台中率六都之先推動營養午餐免費，是台中人該得到的尊重與光榮。
蔡其昌諷刺盧秀燕，「一個幾十分鐘上梁典禮花550萬，我花不下去！但減輕年輕人的負擔，讓孩子和食物、土地的連結越來越緊密，我願意做！」
同樣生3個小孩的市議員候選人廖芝晏批評，盧市府每年補助老人健保22.5億都能做了，為什麼營養午餐不能補助？難道小朋友沒選票就不重要嗎？長期以來，市區、縣區營養午餐菜色有差異，推動營養午餐免費，可以消弭菜色的城鄉差距。