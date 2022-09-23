吸毒恍神！公車衝「人行道」釀1死1傷 高院判5年半定讞
2020年間，三重客運司機許英豪，吸食安非他命後竟還開公車上路，最後因不勝毒力，在內湖路一段打瞌睡失控撞上人行道，造成路人1死1傷慘案，地方法院一審，判處許男有期徒刑4年6月，案經上訴二審，高等法院認為他為「吸毒累犯」，因此加重判處有期徒刑5年6個月，並於今天（23日）駁回上訴定讞。
據了解，許男過去曾因吸食毒品2度被逮，前年1月才易科罰金執行完畢，豈料許男依舊不知悔改，同年9月擔任公車駕駛時，仍毒後駕車，導致公車撞上人行道，不僅毀掉停車格內20多部機車，還把人行道上的許姓男子撞死，當時騎車巡邏的鄭姓員警也遭到波及受傷。
地方法院勘驗公車行車紀錄器，發現許男當時精神恍惚，任由車輛不斷偏離車輛，沒多久身體變突然向前傾倒，車上乘客見狀連連發出驚叫聲，但慘劇還是發生，事故過了16秒後，許男才回過神來，並用台語說到「係啊！係啊（死定了）」。
而驗尿報告顯示，許男體內安非他命濃度高達1160ng/ml，但因其符合自首減刑要件，故一審僅判處4年6個月，案經上訴，高院認為，許男雖適用減刑規定，可是吸毒部分也同樣符合累犯加重，最終改判有期徒刑5年6個月。（編輯：陳苾暐）