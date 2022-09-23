SOGO高雄店斥資兩億大規模改造 全新店型24日開幕
遠東SOGO百貨高雄店自去年12月起啟動25年來最大規模的改造計畫，斥資兩億元打造全新店型，將在9月24日盛大開幕。全新的高雄店是以「LOCAL」為概念的全新店型，最大的突破是將百貨營運樓層精簡為原有的2分之1，調整為B2至7樓；其餘樓層將規劃為健身中心、或金融商業等多元設施。
遠東SOGO百貨董事長黃晴雯表示，為了陪伴高雄消費者持續邁向下一個25年、並與新消費時代與時俱進，特別斥資改造。此次改裝，百貨營業面積縮減為原來的1/2，精選業種組合，百貨同時也減少不必要的間接成本，有效達到「減收增益、降本求利」的目的。硬體亮點則以呼應高雄風土並兼容現今大眾所重視的SDGs的「陽光、空氣、水」3要素為全店改裝概念，重新形塑高雄店風格。
此次改造另一個大亮點，是將B1整層樓打造為新食尚餐廳，全客層餐飲滿足懂吃的高雄人。全新進駐5家異國美食餐廳，包含由漢來美食集團全新打造的全台獨家品牌「溜溜酸菜魚專賣店」，另有3家高雄地區獨家進駐品牌，連續3年榮獲曼谷米其林推薦泰式料理「NARA Thai Cuisine」、日本豆腐鍋第一品牌「東京純豆腐」、即將登場的全台最大湘菜品牌「1010湘食堂」，以及以歡樂吧新型態概念店登場的「品田牧場」。