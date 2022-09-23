緬甸軍政府稱明年選舉　UN人權特使：一場騙局

緬甸軍政府取得政權超過兩年，在近期宣布明年會進行「民主選舉」。聯合國緬甸人權問題特別調查員安德魯斯(Tom Andrews)22日表示，緬甸軍政府計劃進行的選舉將是一場「騙局」，並警告其他國家不要提供軍政府援助，幫助其選舉合法化。
緬甸軍政府在去年2月發動政變，從翁山蘇姬(Aung San Suu Kyi)民選政府手中奪取政權後，宣布進入緊急狀態，並計畫在2023年8月舉行大選。安德魯斯說：「非常重要的是，對於明顯是一場騙局的選舉，世界各國不要落入陷阱，試圖為其提供技術援助或支持。如果你們這樣做，實際上會讓事情變得更糟。」他接著說，這將會給選舉帶來一種「合法性的假象」。
當被要求詳細說明對選舉的看法時，安德魯斯說，對反對派的鎮壓使得自由和公平的選舉變得不可能。緬甸官方媒體表示，印度對選舉提供合作。軍政府表示已與各政黨磋商，但是尚未宣布舉行選舉的規則，以及所有政黨是否都獲准參加選舉。1名軍方發言人並未立即回應尋求置評的電話。安德魯斯也表示，他關切當前軍政府與武裝反對派之間持續擴大的衝突，並根據媒體和居民表示，緬甸軍方直升機近日攻擊緬甸一所學校，造成13人死亡，其中包括7名兒童。
針對聯合國的控訴，緬甸軍政府方面回應，指責聯合國干涉該國事務，並表示正在打擊意圖破壞國家穩定的「恐怖份子」。