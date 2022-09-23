2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

講台迷航？拜登演講完現詭異動作　「在台上迷路」片瘋傳

▲美國總統拜登在21日時參加第7屆「全球基金增資會議」，並且發表演說。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統拜登在21日時參加第7屆「全球基金增資會議」，並且發表演說。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

2022-09-23 13:09:40

美國總統拜登在21日時參加第7屆「全球基金增資會議」（Global Fund Seventh Replenishment Conference），不過他在講台上演講完準備下台時，突然停下腳步，雙手在身體兩側擺出了「機械舞」的姿勢，看上去像是不知道下一步要做什麼、十分困惑的模樣。由於拜登健康狀況一直受到外界關注，這段33秒的畫面流出後，被外媒形容拜登就像是「在台上迷路」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合外媒報導，拜登於21日參加「全球基金增資會議」，呼籲各國響應募款活動，向「全球基金」募款180億美元，以對抗愛滋、結核病和瘧疾議題。拜登同時承諾美國政府將會捐出60億美元作為支持，並使當天籌募款項達到140億美元。

拜登在演說中表示，「感謝大家為重要的事而戰，這一切都是為了拯救生命，這裡沒有歧義，彼此相互合作，使所有社區都能變得健康強壯，讓世界各地的人們都能有尊嚴地活著。」不過在他演講結束後，準備下台的動作，引發外界討論。

從畫面中可以看到，當拜登轉身走下台時，雙手擺在身體兩側，很緩慢地往前走，快到講台邊緣時突然停下腳步，並且轉身環顧全場，感覺像是忘記把東西一起帶下台，接著他疑似又向台下的人提出疑問，看上去相當迷茫。據悉當時拜登把目光投向韓國總統尹錫悅、法國總統馬克宏、德國總理蕭茲一行人，表情相當困惑。 

拜登在講台上演「迷航記」後，全球基金的桑茲（Peter Sands）馬上說了「謝謝你總統先生」，接著發表約2分鐘的感謝詞，才邀請各國領導人上台合影。在這段期間，拜登則是站在講台另外一側看著正在發表謝詞的桑茲。

這段33秒的畫面隨即在推特上瘋傳，有部分網友直言拜登的行為很怪，更有外媒形容，這看起來就像是拜登「在台上迷路」，也再度引爆外界對於拜登身體狀況是否適合擔任總統的質疑。

這並非拜登在就任總統後，首次被拍到出現奇怪舉動。今年4月他曾在演講後，被捕捉到轉身向一旁的「空氣」握手，因而引發熱議。由於拜登是美國史上最年長的總統，過去曾有發生口誤、肢體僵硬、走錯路、睡著等狀況，讓外界質疑是「失智前兆」，過去在競選美國總統期間，對手川普也常拿他的健康狀況作為攻擊話題。去年底，拜登的健檢報告顯示「很健康」，今年7月二度感染COVID-19，經治療後也平安康復。

健康出問題？蒲亭發表全國演說　因咳嗽、胸痛遲到13小時

反抗蒲亭政權者勇氣可嘉！德國：願接收逃避動員令的俄人

助攻日本旅遊！西九州新幹線今通車　博多到長崎省30分鐘

糗了！尹錫悅才與拜登握手　轉頭稱美議員「臭崽子」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀