單日雙颱生成！「諾盧」一路向西 對台影響最大時間出爐
日前位於菲律賓東方海面上的熱帶性低壓，今（23）日下午15時已正式發展成為今年第15號颱風，中文譯名為「諾盧」（Noru，韓國命名，原意為「鹿」）。是繼今日上午8時的輕颱「塔拉斯」之後，單日第2顆颱風生成，中央氣象局預估諾盧未來會持續向西行進，雖直接影響台灣陸地天氣機率較低，但外圍環流週末可能會為台灣陸地帶來水氣，導致北部、東北部地區天氣不穩定。
根據中央氣象局資料顯示，塔拉斯目前中心位置在北緯 17.7 度，東經 131.3 度，以每小時18公里的速度，向西進行，中心附近最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺，相當於10級風，7級風暴風半徑100公里，目前是顆輕度颱風，中央氣象局將持續關注。
今日天氣部分，下半天開始新一波東北風增強靠近台灣，沿岸的風力會逐漸變大，雖然溫度上並無太大差異，但晚上會開始帶來比較多的水氣，屆時桃園以北、宜蘭、花蓮地區會開始有雨勢。明（24）日基隆北海岸、台北山區更要嚴防局部大雨的發生，預計天這波東北風會持續影響至週日（9/25），週一過後逐漸減弱。
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