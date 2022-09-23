解封秒飛！「日本自由行」優惠總整理：大阪5日遊9999元

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響應日本免簽、取消入境人數上限之政策，目前已推出日本各大城市自由行商品，若想最快10月11日衝日本，「東京酷航自由行7日」每人17,888元起；10月13日出發「東京酷航自由行5日」每人15,888元起，除了機加酒外，也可以加購當地的樂園、景點、新幹線等票券。
雄獅旅遊預期一月農曆春節連假長達10天，機票票價可能達全年最高峰，加上228連續假期、三月的賞櫻旺季等，整體來說機位將「需求大於供給」，票價降幅有限。雄獅表示日本旅遊產品皆已籌備完成，並進行包機合作，預計取得超過3萬席次的機位，航點包括東京、大阪、函館、青森、北海道、山形等地，將提供給旅客們多元的豐富行程。
🟡易遊網
易遊網除了現正推出華航獨家95折以及機票折扣碼雙重優惠外，更加碼祭出國外訂房折扣碼，最高現折1,188元的優惠；東京自由行包機優惠方案，將於10月16日首發啟程，包含來回機票與飯店住宿，每人含稅只要24,900元起，解封後想衝一波日本的旅客，千萬別錯過。
業者特別整理日本航空票價，根據今日觀察約有兩成左右的漲幅，以東京為例，廉航最低含稅票價就要近萬元，傳航票價則大約座落1萬7到2萬2，甚至熱門檔期更飆破3萬，接下來航空公司預計於10月3日起還會有一波票價調漲，漲幅約5%，建議旅客可把握9月購票時機。
🟡KKday
歡慶台日攜手解封，KKday今（23）日祭出解封前預熱超值優惠，大阪機加酒自由行5天4夜只要9,999元起，以及東京機加酒7天6夜12,999元起，10月6日搭乘台灣虎航搶先出發，除了包含入住當地市區飯店、免費申請受付濟證、當地1,000萬日幣的海外防疫保險外，再送價值2,000元日本旅遊折扣金。
KKday也準備上萬種日本在地旅遊體驗，包含橫濱空中纜車，以及三島Skywalk、時尚豪華露營、溫泉連泊等體驗，讓久違前往日本的台灣旅客，感受有別以往的旅遊樣貌。且即日起至10/10止購買KKday日本商品，消費者就有機會抽中東京迪士尼樂園限量雙人同行；9/24日起推出尋找旅遊金活動，旅客可在東京、大阪最具代表性的三大建築地標頁面中領取500元折扣碼。
🟡燦星旅遊
針對台灣旅客最愛去的日本，燦星以日本東北、北陸和北海道地區推出賞楓、滑雪主題商品，定價31,900元起，特別加贈防疫險，讓出國的旅客也能安心出遊；東京機+酒自由行24900起，搭配鄰近上野車站飯店，有多條地鐵、新幹線、JR等交會，讓自由行規劃不受交通阻礙。並且限時推出10月到明年三月出發到日本的旅客，完成問卷即可享第二人現折4000元優惠名額，領取期限僅到九月底。
🟡可樂旅遊
可樂旅遊針對解封政策推出階段性優惠，第一階段鎖定個人旅遊商品祭出優惠方案，即日起至９月底，海外個人旅遊產品全面9折起，舉凡機＋酒自由行、訂房、票券皆有指定優惠方案，旅客只需登入可樂會員領取優惠代碼，即領即用，使用期限至10/6止。