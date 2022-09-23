籃球／雲豹主帥抗議裁判尺度惹議 籃協要求公開道歉

T1雲豹昨在跨聯盟交流賽不敵PLG新竹攻城獅，賽後雲豹主帥劉嘉發在記者會中質疑裁判尺度。但今日籃協發出聲明稿駁斥，有關劉嘉發之不當言論，將正式去函T1聯盟及桃園雲豹隊要求公開道歉。
針對劉嘉發在比賽中暫停時間對籃協不當指控以及在賽後記者會中批判裁判，影射裁判補哨及控制分數等情緒性言論，籃協嚴正駁斥，跨聯盟邀請賽獲得教育部體育署及SBL、PLG、T1三聯盟認可與支持，舉辦的宗旨是培育國內本土球員，增加年輕球員比賽磨練的機會，開放三聯盟球隊自由參加，沒有強制各聯盟球隊必須報名，開賽以來各球隊均努力打好每一場比賽，劉嘉發的不當發言不只抹煞主辦單位的付出，更讓參賽隊伍與球員的精采表現失焦。
籃協強調，本次跨聯盟邀請賽裁判名單包含SBL、PLG、T1三聯盟之執法裁判，絕不可能有偏袒特定球隊情事發生，教練劉嘉發此番言論除對裁判有失公允，對於自身球隊及所屬聯盟也是嚴重的形象傷害。
稍早，桃園雲豹也做出回應，並發表2點聲明。第一，總教練從未指出裁判偏袒某方與控制分數，而是針對整場比賽裁判尺度提出質疑。
另外，總教練情緒性發言，最終目的是希望台灣整體籃球環境能有長足進步，而非指控任何人，桃園雲豹也替總教練之情緒發言致上歉意。