電子股熄火！台股終場跌166點 生技與觀光股漲多拉回
美國聯準會升息3碼，央行昨（22）日也宣布升息半碼，而台北股市今（23）日依舊開低，且開低走低，中午12點過後，跌175點，來到今日最低點14109點，終場跌166點，收在14118點，跌幅1.16%，成交金額新台幣1977億元。權值股台積電終場跌9.5元，收在455元，跌幅2%，其他電子股也熄火。而今日盤面焦點為金融、貨櫃與塑化，前兩天漲多的生技醫療與觀光股大多拉回。
晶圓代工龍頭、權值股台積電終場跌9.5元，收在455元，跌幅2%。同樣為晶圓代工的聯電跌幅超過1%，世界先進收在平盤，至於力積電逆勢抗跌漲1.4%。其他重要電子股則熄火，如聯發科跌1.8%，收在580元。鴻海小跌0.4%，群創、友達、和碩、國巨跌1到2%多。
而塑化今日相對強勢，如南亞、台塑、國喬漲幅在1%上下。貨櫃如陽明與長榮則強漲1%以上。另外，金融股也逆勢走揚，上海商銀、永豐金、國泰金漲逾1%，兆豐金、彰銀、第一金、元大金漲幅也有0.4%到0.7%之間。
至於前兩天有好表現的生技醫療與觀光概念股，今日則普遍拉回，尤其是北極星藥業，解盲慶祝行慶僅一日，昨日收在漲停，今日慘跌停，也拖累像是智擎、益得、佰研、高端疫苗跌7到9%。不過，部分生技醫療逆勢抗跌，如友華收在漲停，麗豐、雙美、合一漲幅都有2到3%。觀光股的五福、鳳凰、華園、易飛網、寒舍今日回落，跌幅在2到4%之間，不過雄獅呈現補漲行情，漲幅達3.8%。