陳時中與周玉蔻難切割？徐巧芯：三年來接受「專訪」12次
資深媒體人黃光芹昨天直言，陳時中若當選台北市長，媒體人周玉蔻將成「背後靈」。儘管民進黨台北市長參選人陳時中極力撇清與周玉蔻關係，但是北市議員徐巧芯整理指出，三年來陳時中接受周玉蔻「專訪」12次，而且周玉蔻痛罵慈濟當天，陳時中還接受專訪，兩人根本很難切割，陳時中與國民黨參選人蔣萬安差距被拉開，顯示「投給陳時中，就是支持周玉蔻」已經開始發酵。
徐巧芯在臉書發文指出，最近媒體上看到蔣萬安的民調維持領先，並且跟第二名開始拉開距離，震傳媒領先6.4%、ETtoday領先7.5%，最主要就是「投給陳時中，就是支持周玉蔻」已經開始發酵。但周玉蔻不知道自己會害到整個民進黨，開始抹人家裡的私事，蔣萬安在選舉，扯他家人的私事、道人是非八卦，這種打法是打選戰裡面最low的一種。
徐巧芯整理陳時中很難跟周玉蔻切割原因，包括三年來接受周玉蔻「專訪」12次、擔任指揮官期間多次護航周玉蔻放防疫消息、周玉蔻放疫情假消息是全台灣唯一不會被罰的、周玉蔻痛罵慈濟當天，陳時中還接受專訪附和。
徐巧芯指出，民眾會擔心，如果陳時中當選，周玉蔻就是垂簾聽政的「玉蔻太后」，甚至台北市民的納稅錢也會成為周玉蔻經營媒體「放言」的零用錢，交換的條件就是，得到一個政治打手。
徐巧芯表示，對陳時中的仇恨值已經夠高，ETtoday 民調47.5%。最近綠營側翼明顯失控，瞎挺林智堅、攻擊慈濟、攻擊宏碁、攻擊候選人家人的私事，一次次的翻車，但又一次次進攻，多行不義必自斃，所有反對民進黨的怒氣，會在年底一次發洩。