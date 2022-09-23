0+7快實施「口罩還要戴」？醫點破1原因：年底前很難鬆綁
入境「0+7」的政策最快預計在10月13日開始實施，民眾出國旅遊返台後，可以「免隔離」的鬆綁，讓許多因為疫情遲遲沒有出國的台灣民眾，已經迫不及待準備衝出國門，機票搶翻天。不過在討論入境「0+7」之餘，各界對於「口罩令」是否該鬆綁的議題也相當關注，行政院長蘇貞昌強調，國際疫情還在變化，相關應該有的防疫措施，都還會有基本的要求，中央流行疫情指揮中心指揮官則說明，未來會朝向「都不用戴」的方向進行，但例外情況仍要限制；對此胸腔科醫蘇一峰則認為，口罩令在國門開放後，為了預防一些突變的病毒入境，應該先保守一點，預計今年底都不會完全解除，明年才會開始試水溫。
首先針對入境「0+7」政策，蘇一峰認為，優點就是免隔離，但缺點是要擔心國外的變種病毒株進入台灣，從過去BA.1、BA.2以及現在的BA.5可以看出，每每有新的變種病毒株進入，都會帶起一波新的流行，不過這樣流行的影響，是一次比一次還要低，估計這波台灣國內每日確診上限就是5萬；不過這並不代表口罩令解除要和「0+7」共同實施。
蘇一峰強調，口罩令的實施，不只讓台灣這兩年的疫情明顯受到控制，得到流感的人口也比過去少了一半，可見口罩是非常強的防護措施，但以現在的情況，光是戴著口罩，確診數字都讓很多人感到害怕，我們去從得知不戴口罩後的疫情，究竟會有什麼出乎意料的影響，尤其在國門開放，新的變種病毒株有機會入侵的情況下。因此就算現階段疫情狀況可以掌握，估計到年底還是不會完全解除口罩令，頂多在明年推出政策試試水溫。
此外，毒理專家招明威昨（22）日也在臉書發文表示，針對「0+7」政策，就算只是簡單的一小步開放，也會是台灣進步的一大步，和世界接軌落實與病毒共存，一定要儘速開放，「能理解很多人急著想把口罩拿掉，其實我也蠻想的，但有些區域是屬風險較高的地方，一個確診很快周圍的人也會確診，像是有開中央空調的區域，包括機關行號、公司、學校、補習班、百貨和醫院，全程還是得佩戴口罩的，畢竟除了醫院感染風險偏高之外，其他場域人口密度也偏高」，他強調，民眾現在該做的，是讓自己的免疫力提升，除了把該打的疫苗補齊，健康的飲食和自我的防護還是重要，畢竟環境裡不只有新冠病毒，還有很多其他種的細菌、病毒、毒物充斥。