延續性能血脈，Renault將發表R5 TURBO 3E電動概念賽車

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其實在2021年Renault就已經開始計畫讓Renault 5，以電動車形式重生，並推出了Renault 5 Prototype概念車；而為延續採中置引擎之超級鋼砲Renault 5 Turbo與Turbo 2的高性能傳統，Renault決定再接血脈，推出R5 TURBO 3E，其中〝3〞即代表接續在Turbo 2之後，而〝E〞則是代表他是款電動車。〞而在R5 TURBO 3E全球首發的同時，Renault 5 Prototype也將同場亮相，象徵Renault將向電動化目標前進，以應對2030年歐洲全面電動車化作準備。
R5 TURBO 3E是專為性能與賽道而生的，也可以是一輛飄移用甩尾賽車，採全電動與後輪驅動、兩人座配置，在後軸搭載兩具電動馬達，分別驅動左右後輪，電池則設置在底盤中央的位置。
R5 TURBO 3E完全採賽車常用的管狀鋼骨車身結構，搭上平整化的電池底座與符合FIA的全套防滾籠，全車空重為980kg，但電池模組重量達520kg，因此總重達1,500kg；兩具電動馬達共可輸出380hp最大馬力與700Nm最大扭力。
R5 TURBO 3E建立在管狀底盤上，由扁平底座保護，並由國際汽車聯合會 (FIA) 認可的防滾桿保護。該電機具有 280 kW（eq. 380 hp）的總功率和 700 Nm 的即時可用扭矩。使其可在3.5秒〈漂移模式下為 3.9 秒〉的時間從靜止加速到100km/h。容量為42 kWh的電池，使用 380V/32A 充電器大約需要兩個小時可完全將電池充飽。
同時對應時下拍攝影片需求，R5 TURBO 3E全車內外配置了10個左右的拍攝設備安裝支架，便於裝設攝影裝備，例如在頭燈與後視鏡等位置，以利捕捉最佳的車輛動態畫面。
原廠表示R5 TURBO 3E是一部線條誇張的藝術品，許多設計靈感擷取至電玩遊戲，以及Renault 5與Renault 5 Turbo，超寬體車身設計，讓它的車寬達2.02m，車長為4m、車高1.32m，較Turbo 2寬了25mm，而最受注目的還是那巨大的擾流尾翼。
另在車頭部分，前保桿三個如同Turbo 2的進氣口，搭配引擎蓋散熱口，可提供冷卻系統散熱與增加下壓力，另在下方配置的四組方形霧燈，造型同樣與向前輩致敬，每顆霧燈都內建了16顆LED，提供強力照明。同時，車前後還有粉色、藍色和黃色的 LED 燈帶，當車輛在飄移時會同步閃爍，增添 1980 年代和 1990 年代的電子遊戲氛圍，車身彩繪也融入了許多電子遊戲的靈感。而以有機材質製作的車窗為淡粉紅色，在左後窗下方還有一排“La vie en rose”〈法文：玫瑰人生〉字樣。
車室內則同樣融入了賽車與電子遊戲，以及Renault 5與Renault 5 Turbo 2的設計元素；首先配置了與Sabelt合作開發的碳纖維桶型賽車椅、安全帶與方向盤，以及甩尾車與拉力賽車必備的直立式油壓手煞車拉桿；中控台與座椅使用了灰色與黑色格狀樣式包覆，搭配鮮黃色中央鞍座與黃色線條，以及粉紅色等元素，營造出繽紛氛圍，儀錶台與車門內飾板則是以Alcantara材質包覆，底板則是採黑色軟木鋪陳。
車室內則同樣融入了賽車與電子遊戲，以及Renault 5與Renault 5 Turbo 2的設計元素；首先配置了與Sabelt合作開發的碳纖維桶型賽車椅、安全帶與方向盤，以及甩尾車與拉力賽車必備的直立式油壓手煞車拉桿；中控台與座椅使用了灰色與黑色格狀樣式包覆，搭配鮮黃色中央鞍座與黃色線條，以及粉紅色等元素，營造出繽紛氛圍，儀錶台與車門內飾板則是以Alcantara材質包覆，底板則是採黑色軟木鋪陳。
最後Renault還有一個很特別的巧思，就是在前座鞍座的副駕駛座側設計了一隻泰迪熊，讓它可以陪著副駕乘客飛馳。
對應當前的數位化時代，R5 TURBO 3雖然還是一輛貨真價實的概念賽車，不過搭的虛擬替身將會出現在Web3.0的虛擬遊戲世界中，並且也將推出NFT產品。接下來R5 TURBO 3E將也在2022 年巴黎車展（10 月 17 日至 23 日）中登場展出。
R5 TURBO 3E 技術規格
車長：4.006 m，包括後擾流板 車寬：2.02 m 車高：1.32 m 軸距：2.54 m 前懸寬：625 mm 後懸寬：740 mm
底盤：管狀（+ 平整底座 + FIA 認可的防滾桿） 重量：980 kg（+ 520 kg電池）
前輪胎：225 x 35 R19 後輪胎：325 x 25 R20
動力系統：全電動 最大馬力：280 kW（eq. 380 hp） 最大扭力：700 Nm 電池：42 kWh 鋰離子電池 完全充電：使用 380V/32A 充電器 2 小時 極速：200 km/h 0-100 km/h起步加速：3.5 秒（漂移模式下為 3.9 秒）