2023健保將漲！醫院、西醫基層經12小時協商仍無共識

我是廣告 請繼續往下閱讀
近年來因健保財務壓力日益沉重，加上受COVID-19疫情影響國內整體民生經濟尚未復甦，在民眾付費能力有限情況下，本次總額協商，健保會委員須在健保收支衡平，且顧及民眾醫療需求的前提下，通盤考量有限健保資源配置，將錢用在刀口上，因此協商困難度相當大。但由於健保會事前已召開多場會前會多方溝通，協商雙方均已充分了解各自的主張，所以能順利在晚上9點半就完成協商，相較於過去協商至凌晨，今年堪稱最有議事效率的1年。
就有共識部分，牙醫門診總額總計增加14.898億元，主要希望能提升國人自然牙保存，減少國人無牙率，其中12.083億元主要用途，包括導入超音波根管沖洗之新醫療技術、將特定牙周保存治療服務對象擴及全口總齒數一至三顆病人，並提供齲齒經驗之高風險患者如糖尿病等塗氟處置。
中醫門診總額總計增加14.05億元，其中7.979億元用於多重慢性疾病病人中醫整合醫療照護、提供中醫針灸及傷科合併照護給付、中醫特定疾病加強照護對象擴大納入腦血管疾病後遺症病人。其他預算則於配合政策推動，加強居家醫療照護與精神疾病社區復健治療、擴大辦理急性後期照護計畫、提升院所智慧化資訊機制及鼓勵增加檢驗(查)資料上傳項目皆持續增編經費。
醫院總額及西醫基層總額雖未獲共識，但付費者與醫界代表雙方於罕見疾病及血友病、愛滋病治療藥費、加強偏鄉醫療照護等均有編列經費，以持續照顧弱勢族群。除此之外，因雙方對於有限健保資源之運用及經費編列仍有相當之落差，最終以兩案併陳送衛福部決定。醫界方面，醫院代表考量目前健保財務收支失衡，建議將經費挹注於調整支付不足部分，穩住恆常醫療服務。西醫基層代表則提出數項支付標準調整項目，希望提升支付反映成本。此外，兩部門都建議增編長新冠確診者後遺症照護之相關預算。
付費者方面，雖有感於健保財務困難，但為引進新醫療科技，仍編列「新醫療科技」(增加32.74億元)及「藥品及特材給付規定改變」(增加12.83億元)預算，以減少民眾自費之負擔。此外，也支持衛生福利部「健保總額中長期改革計畫」政策，編列「住院整合照護試辦計畫」(6億元)及「代謝症候群防治計畫」(6.16億元)經費，擴大照護對象，並同意新增「癌症治療品質改善計畫」(5.17億元)及「慢性傳染病照護品質計畫」(2億元)2項計畫，加強癌症篩檢疑似陽性個案追蹤治療，及提升結核病及愛滋病毒感染者早期診斷及追蹤治療。
另付費者委員一致肯定醫界在COVID-19疫情期間照護民眾健康之辛勞，對於醫界提出長新冠確診者後遺症照護之相關預算，則建議併入「慢性傳染病照護品質計畫」處理，持續監測其醫療利用情形。此外，考量腹膜透析可提升病人生活品質，惟其使用人數占率逐年降低，乃希望透過專案計畫之推動，將新增預算優先用於鼓勵加強推動腹膜透析與提升照護品質之院所。因雙方仍有各自看法，最後將以兩案併陳送衛福部決定。
健保會協商完成後，依法將已達成共識之牙醫門診、中醫門診總額、其他預算的協商結果，及未達共識之醫院及西醫基層總額，以兩案併陳方式，報請衛福部決定。